Barcelona - Villarreal, en directo el partido de la jornada 26 de Liga

El FC Barcelona recibe este sábado desde las 16:15 horas al Villarreal en el Camp Nou, una semana después de haber recuperado el liderato que perdió el fin de semana anterior al perder en la jornada 24 contra el Girona en el derbi catalán.

La previa

Los chicos de Hansi Flick afrontarán el duelo contra uno de los equipos más en forma de la Liga con ciertas dudas, después del bache de resultados y juegos que han atravesado las últimas dos semanas. La victoria de la jornada pasada de Liga ante el Levante (3-0) sirvió para cortar la sangría que comenzó con el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, del que salió goleado por 4-0.

Después de ese batacazo llegó el derbi catalán ante el Girona, del que también salió con una derrota (2-1) donde se dejó el liderato de la Liga en favor del Real Madrid. Dos momentos complicados que podrían haberse convertido en el principio de una crisis en el momento menos oportuno de la temporada.

La victoria del domingo pasado ante los 'granotas' fue bálsamica y puntuó doble. Ya que, además de sumar los tres puntos y evitar que la mala racha continuase, sirvió para recuperar el liderato que le regaló el Real Madrid tras perder en El Sadar ante Osasuna.

Por su parte, el Villarreal, que está en pleno estado de gracia, buscará un nuevo triunfo que le consolide en la tercera plaza de la Liga y seguir manteniendo la brecha de tres puntos con el Atlético de Madrid, en la bonita pugna que ambos mantienen por el bronce de la competición.