Lewandowski se pierde la vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético por una lesión en el ojo

El futbolista polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski es baja para el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey el próximo martes ante el Atlético de Madrid, con una fractura ósea en la cara interna de la órbita de su ojo izquierdo, tras sufrir un traumatismo en el partido de la jornada 26 de Liga ante el Villarreal.

La baja de Lewandowski para el duelo del martes, en el que el Barça intentará remontar un 4-0 para sellar el pase a la final de la competición del KO, se suma a las ausencias por lesión de Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen. El defensa Eric García se perderá el segundo partido de la eliminatoria por sanción.

Los jugadores que fueron titulares frente al Villarreal han realizado este domingo una sesión de recuperación y compensación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los suplentes se han ejercitado de cara a la cita copera.