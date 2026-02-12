Atlético de Madrid - Barcelona, en directo en vídeo el partido de semifinales de la Copa del Rey

Atlético de Madrid y FC Barcelona se miden este miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que se disputa en el Estadio Metropolitano a partir de las 21.00 horas y que se puede seguir en directo en La 1 y en RTVE Play.

Alineaciones Atlético de Madrid: Musso; Molina, Pubill, Hanke, Ruggeri; Llorente, Koke, Griezmann; Giuliano, Julián Alvarez y Lookman. FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Casadçp; Fermín; Lamine, Olmo; Ferran.

Este duelo entre colchoneros y culés bien podría ser una final de Copa, pero como la campaña pasada, el destino ha querido que ambos equipos se vuelvan a ver las caras en las semifinales de la competición del K.O.

En el recuerdo, esa eliminatoria de 2025 que estuvo a la altura de las expectativas, sobre todo en la ida, entonces disputada en la capital catalana, que terminó con el empate a cuatro goles entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. La vuelta se resolvió a favor de los azulgranas, a la postre campeones, con el solitario tanto de Ferrán Torres en el Metropolitano.

Por ahora, en esta campaña, solo se han enfrentado en la primera vuelta de la Liga, donde los culés volvieron a imponerse en casa por 3-1.

El Atlético llega al partido con sensaciones agridulces. La derrota por la mínima en su casa en Liga ante el Betis (0-1) contrasta con la goleada que le endosó unos días a ese mismo rival (0-5) en el cruce de cuartos de Copa --ronda disputada todavía a partido único--, con un debut estelar de Ademola Lookman, el fichaje estrella rojiblanco del mercado de invierno.

Por su parte, el Barcelona llega en un buen momento. La semana pasada ganó en Copa al Albacete (1-2), con más sufrimiento de lo esperado, pero su reciente victoria en Liga ante el Mallorca (3-0) el pasado domingo le afianzó al frente del campeonato. Además, cada partido que pasa, se está viendo al mejor Lamine Yamal.