La UEFA y el Real Madrid anuncian un acuerdo 'por el bien del fútbol europeo' que tumba de forma definitiva la Superliga

Cinco años después del anuncio de la creación de la Superliga, parece que el proyecto liderado por Florentino Pérez llega a su final. El Real Madrid y la UEFA, días después del anuncio del Barça de su desvinculación del proyecto, han anunciado un principio de acuerdo 'por el bien del fútbol europeo'.

En el comunicado que ha emitido el club blanco, el Real Madrid pone como puntos clave para el acuerdo final el respeto al principio de mérito deportivo, la sostenibilidad económica de los clubes europeos a largo plazo y la mejora de la experiencia de los aficionados a través de la tecnología.