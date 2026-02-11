La UEFA y el Real Madrid anuncian un acuerdo 'por el bien del fútbol europeo' que tumba de forma definitiva la Superliga
- Ambos estamentos, además de la asociación de clubes europeos (EFC), han comunicado un principio de acuerdo
Cinco años después del anuncio de la creación de la Superliga, parece que el proyecto liderado por Florentino Pérez llega a su final. El Real Madrid y la UEFA, días después del anuncio del Barça de su desvinculación del proyecto, han anunciado un principio de acuerdo 'por el bien del fútbol europeo'.
En el comunicado que ha emitido el club blanco, el Real Madrid pone como puntos clave para el acuerdo final el respeto al principio de mérito deportivo, la sostenibilidad económica de los clubes europeos a largo plazo y la mejora de la experiencia de los aficionados a través de la tecnología.
Un acuerdo que pone fin a las disputas por la Superliga
Este acuerdo, que vuelve a unir a todos los clubes del fútbol europeo en el mismo camino tras el anuncio de la Superliga, trae consigo también el fin de las disputas legales por la Superliga entre Florentino y la UEFA. Eso sí, tal como reza el comunicado del Real Madrid, siempre y cuando este principio de acuerdo se convierta en definitivo.