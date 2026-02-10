Valverde, sobre sus opciones ante las bajas del Athletic ante la Real: "Más que el DNI miramos las radiografías"
- El técnico ha confirmado la baja de Yuri y mantiene las dudas de Sancet y Vivian para la ida de semifinales de Copa del Rey
- En directo: Athletic - Real Sociedad, ida de semifinales de la Copa del Rey este miércoles a las 21:00 horas en La1 y RTVE Play
El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha confirmado la baja de Yuri Berchiche por una sobrecarga para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés ante la Real Sociedad, un derbi que "no será definitivo", pero sí muy exigente de cara a la vuelta.
El técnico rojiblanco tampoco podrá contar con Berenguer y son dudas Oihan Sancet, quien entrenó en solitario, y Vivian, con un virus que le mantiene como incógnita pendiente de su evolución, por lo que el entrenador mirará "más las radiografías que el DNI" para afrontar un encuentro intenso ante un equipo que tiene "muchos recursos" sabiendo que la experiencia siempre es "un grado".
"Estamos a la misma distancia que la Real, el Atlético y el Barça para llegar a una final a la que aspiramos todos, pero solo estamos centrados en el partido de este miércoles en un encuentro muy abierto de una competición que nos motiva especialmente", continuó.
"Matarazzo ha dado confianza a la Real"
Con respecto a los últimos precedentes, Valverde afirmó que los análisis los suele marcar el resultado obtenido, pero eso es trabajo de los periodistas, por lo que, a pesar de haber estudiado el empate de hace semana y media en el derbi vasco de la jornada 22 que se saldó con un empate (1-1).
Sobre el rival, ha analizado que la llegada de Pellegrino Matarazzo ha dado confianza al equipo, sobre todo por la buena dinámica de resultados de un "buen equipo" a pesar de que solo tienen tres puntos de ventaja sobre el Athletic en la clasificación de la Liga.
El extremeño, quien acaba de cumplir 62 años, ha tirado de su dilatada experiencia para no dar un "favorito" en un derbi del que espera mucha tensión, algo con lo que conviven de manera habitual a lo largo de una temporada muy difícil y que parece estar enderezando a lo largo de los dos últimos partidos.
Finalmente, preguntado por Sánchez Martínez, el colegiado que va a dirigir el derbi, Ernesto Valverde le ha calificado como "uno de los mejores".