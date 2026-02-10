Valverde, sobre sus opciones ante las bajas del Athletic ante la Real: "Más que el DNI miramos las radiografías"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha confirmado la baja de Yuri Berchiche por una sobrecarga para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés ante la Real Sociedad, un derbi que "no será definitivo", pero sí muy exigente de cara a la vuelta.

El técnico rojiblanco tampoco podrá contar con Berenguer y son dudas Oihan Sancet, quien entrenó en solitario, y Vivian, con un virus que le mantiene como incógnita pendiente de su evolución, por lo que el entrenador mirará "más las radiografías que el DNI" para afrontar un encuentro intenso ante un equipo que tiene "muchos recursos" sabiendo que la experiencia siempre es "un grado".

"Estamos a la misma distancia que la Real, el Atlético y el Barça para llegar a una final a la que aspiramos todos, pero solo estamos centrados en el partido de este miércoles en un encuentro muy abierto de una competición que nos motiva especialmente", continuó.