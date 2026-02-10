Pellegrino Matarazzo: "La Copa y los derbis tienen sus propias reglas, vamos a San Mamés con toda la intensidad"

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha apelado a la "intensidad y concentración" de su equipo en la visita a San Mamés ante el Athletic Club en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, tras añadir que "la Copa y los derbis tienen sus propias reglas".

"Hemos visto el último partido y lo tenemos en cuenta, cómo podemos mejorar nuestro juego, cómo podemos ser más precisos en ciertos momentos, qué decisiones tomamos para crear más peligro, para conseguir más inercia en el partido", indicó el estadounidense en la previa del derbi vasco copero de este miércoles en San Mamés.

Y Matarazzo reiteró que quieren conseguir "el mejor resultado posible" en la ida. "Así pensamos, es la mentalidad. No vamos allí con el freno de mano, es decir, si vas allí de una manera muy cautelosa o con mucha precaución, hay peligro por no ser suficientemente competitivo para aguantar la presión de San Mamés", explicó.

"Por tanto, tenemos que ir con intensidad y con conexión. Todas las cosas que nos has puesto muy fuerte en las últimas semanas, tenemos que seguir haciéndolo, porque si no, no funcionaremos muy bien", agregó sobre el encuentro de ida.