Valencia – Real Madrid, en directo el partido de la jornada 23 de Liga

Valencia CF y Real Madrid se enfrentan este domingo 8 de febrero en el encuentro de la 23ª jornada de Liga que se disputa en el Estadio de Mestalla donde los locales buscan salir de la zona baja de la tabla y los visitantes mantenerse en la pelea por el título. Sigue la narración minuto a minuto a las 21.00 horas debajo de estas líneas.

La entrada del canterano David Jiménez en el lateral derecho para que Fede Valverde pase al centro del campo ocupando el puesto del lesionado Bellingham es la principal novedad de la alineación elegida por Álvaro Arbeloa, con Gonzalo en ataque ante las bajas del sancionado Vinicius y el lesionado Rodrygo: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler; Valverde, Mbappé y Gonzalo.

La previa:

El Valencia llega a la cita con el golpe anímico de las derrotas de esta semana en Liga y en los cuartos de la Copa del Rey en el último suspiro ante el Athletic. El equipo de Carlos Corberán afronta el duelo en busca de la estabilidad y lo hace con menos margen de recuperación que su rival tras haber tenido compromiso oficial el miércoles.

El Real Madrid, en cambio, aterriza en Mestalla con cierto impulso competitivo, al menos en la Liga. Y es que desde la derrota del 7 de diciembre ante el Celta en el Santiago Bernabéu, el conjunto blanco ha encadenado seis victorias consecutivas en Liga. Esa racha le ha permitido situarse a solo un punto del liderato del Barcelona.

No será, eso sí, una visita exenta de condicionantes para los madridistas. Álvaro Arbeloa no podrá contar con dos piezas clave como Jude Bellingham, lesionado, ni Vinícius Junior, sancionado; dos intocables en las grandes citas. Además, también tiene la baja de última hora de Rodrygo. Como contrapeso, el técnico recupera efectivos importantes en defensa con el regreso de Trent y Ferland Mendy, listos para volver a entrar en la rotación en un escenario históricamente exigente.

Porque Mestalla rara vez es territorio cómodo para el Real Madrid. En los últimos once años, el Valencia solo ha perdido tres partidos de Liga en casa ante los merengues, con cinco victorias y tres empates en ese periodo, informa Efe. El precedente más reciente, eso sí, sonríe al visitante: la victoria blanca del 3 de enero de 2025, que terminó con remontada madridista (y roja para Vinicius) en el debut de Corberán.

En el balance global, los 90 partidos ligueros en Mestalla reflejan una ligera ventaja valencianista: 38 victorias locales, 24 empates y 28 triunfos del Real Madrid, recuerda la agencia.