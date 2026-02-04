Valencia - Athletic, en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Valencia y Athletic Club se miden este miércoles desde las 21:00 horas en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Solo uno de ellos tendrá la fortuna de lograr el billete a las semifinales de la competición, antesala de la gran final del torneo del K.O.

La previa

Los valencianistas han sido eliminados las tres últimas veces que se ha medido a un conjunto de Primera y todas ellas ante su afición.

El Valencia superó por última vez a un equipo de la máxima categoría en enero de 2022, cuando se impuso en cuartos de final al Cádiz (2-1) en Mestalla, con goles de Guedes y Hugo Duro, y acabó alcanzando la final, donde perdió contra el Betis (1-1, 5-4 en penaltis).

Desde entonces se ha visto las caras con tres rivales, Athletic, Celta y Barcelona, y en las tres ocasiones fue goleado.

En la temporada 2022-2023, el Athletic se impuso por un contundente 1-3, al igual que en esta ocasión en cuartos de final, y el mismo resultado cosechó un año más tarde frente al Celta (1-3).

Mucho más humillante fue la eliminación sufrida el curso pasado a manos del Barcelona, también en la antepenúltima ronda, que le endosó una ‘manita’ (0-5), la peor derrota como local de su historia copera, con Carlos Corberán, actual preparador ya en el banquillo.

Por su parte, el Ahtletic llega la cita de Copa como una oportunidad a la que aferrarse como última bala de una temporada que está siendo nefasta. Tras el empate en el derbi vaso ante la Real el pasado fin de semana, los 'leones' solo están a tres puntos del descenso.