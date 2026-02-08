Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 9 de febrero de 2026

Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 9 de febrero de 2026
Lamine Yamal, en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Albacete AFP7 vía Europa Press AFP / Europa Press
Fran Mena
Fran Mena

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 9 al domingo 15 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la ida de las semifinales de la Copa del Rey y varios partidos de la Liga femenina de fútbol, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 9 de febrero

  • 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Martes 10 de febrero

  • 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Inglaterra
  • 13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Alemania
  • 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Era Nymburk - La Laguna Tenerife
  • 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Miércoles 11 de febrero

  • 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Fitness First Wurzburg Baskets - Unicaja
  • 20:00 horas. Waterpolo. Liga europea masculina. Jornada 6: Zodiac CNAB - Waspo 98 Hannover
  • 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal ida: Athletic Club - Real Sociedad
  • 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
  • 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Jueves 12 de febrero

  • 18:00 horas. Fútbol. Sorteo UEFA Nations League
  • 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal ida: Atlético de Madrid - FC Barcelona
  • 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
  • 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Viernes 13 de febrero

  • 13:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Clasificatorias
  • 14:30 horas. Ciclismo. Vuelta Región de Murcia Costa Cálida. Etapa 1
  • 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 5: Burgos Grupo de Santiago - Joventut
  • 18:05 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Carrera
  • 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Sábado 14 de febrero

  • 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina. Jornada 18: Poio Pescamar - Melilla CD Torreblanca
  • 12:15 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 13: CD Ilunion - Econy Gran Canaria
  • 13:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Clasificatorias
  • 14:30 horas. Ciclismo. Vuelta Región de Murcia Costa Cálida. Etapa 2
  • 16:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 20: Deportivo de La Coruña - Sevilla FC
  • 18:05 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Carrera
  • 20:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Jornada 1: España - Suiza
  • 22:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Domingo 15 de febrero

  • 08:15 horas. Atletismo. Zurich Maratón de Sevilla
  • 09:45 horas. Atletismo. Campeonato de España 10 km
  • 10:00 horas. Duatlón. Campeonato de España duatlón de media distancia
  • hora por definir. Motocross. Campeonato de España de Montearagón
  • 11:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa. Jornada 21: Kutxabank Araski - IDK Euskotren
  • 12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 20: Alhama CF - Real Madrid CF
  • 13:30 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 19: Caja Rural Aula Valladolid - Atticgo BM Elche
  • 16:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 24: UD Ibiza - CE Sabadell
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
  • 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Es noticia: