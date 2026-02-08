Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 9 de febrero de 2026

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 9 al domingo 15 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la ida de las semifinales de la Copa del Rey y varios partidos de la Liga femenina de fútbol, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 9 de febrero 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Martes 10 de febrero 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Inglaterra

Pro-League masculina: España - Alemania 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Era Nymburk - La Laguna Tenerife

Miércoles 11 de febrero 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Fitness First Wurzburg Baskets - Unicaja

Liga europea masculina. Jornada 6: Zodiac CNAB - Waspo 98 Hannover 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal ida: Athletic Club - Real Sociedad

Jueves 12 de febrero 18:00 horas. Fútbol. Sorteo UEFA Nations League

Sorteo UEFA Nations League 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal ida: Atlético de Madrid - FC Barcelona

Viernes 13 de febrero 13:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Clasificatorias

Vuelta Región de Murcia Costa Cálida. Etapa 1 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 5: Burgos Grupo de Santiago - Joventut

Sábado 14 de febrero 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina. Jornada 18: Poio Pescamar - Melilla CD Torreblanca

Superliga BSR España. Jornada 13: CD Ilunion - Econy Gran Canaria 13:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Clasificatorias

Vuelta Región de Murcia Costa Cálida. Etapa 2 16:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 20: Deportivo de La Coruña - Sevilla FC

Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Carrera 20:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Jornada 1: España - Suiza

Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes

