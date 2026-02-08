Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 9 de febrero de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 9 al domingo 15 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la ida de las semifinales de la Copa del Rey y varios partidos de la Liga femenina de fútbol, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 9 de febrero
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Martes 10 de febrero
- 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Inglaterra
- 13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Alemania
- 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Era Nymburk - La Laguna Tenerife
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Miércoles 11 de febrero
- 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Fitness First Wurzburg Baskets - Unicaja
- 20:00 horas. Waterpolo. Liga europea masculina. Jornada 6: Zodiac CNAB - Waspo 98 Hannover
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal ida: Athletic Club - Real Sociedad
- 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Jueves 12 de febrero
- 18:00 horas. Fútbol. Sorteo UEFA Nations League
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal ida: Atlético de Madrid - FC Barcelona
- 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Viernes 13 de febrero
- 13:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Clasificatorias
- 14:30 horas. Ciclismo. Vuelta Región de Murcia Costa Cálida. Etapa 1
- 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 5: Burgos Grupo de Santiago - Joventut
- 18:05 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Carrera
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Sábado 14 de febrero
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina. Jornada 18: Poio Pescamar - Melilla CD Torreblanca
- 12:15 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 13: CD Ilunion - Econy Gran Canaria
- 13:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Clasificatorias
- 14:30 horas. Ciclismo. Vuelta Región de Murcia Costa Cálida. Etapa 2
- 16:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 20: Deportivo de La Coruña - Sevilla FC
- 18:05 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Carrera
- 20:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Jornada 1: España - Suiza
- 22:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 15 de febrero
- 08:15 horas. Atletismo. Zurich Maratón de Sevilla
- 09:45 horas. Atletismo. Campeonato de España 10 km
- 10:00 horas. Duatlón. Campeonato de España duatlón de media distancia
- hora por definir. Motocross. Campeonato de España de Montearagón
- 11:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa. Jornada 21: Kutxabank Araski - IDK Euskotren
- 12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 20: Alhama CF - Real Madrid CF
- 13:30 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 19: Caja Rural Aula Valladolid - Atticgo BM Elche
- 16:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 24: UD Ibiza - CE Sabadell
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
- 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate