Horario y dónde ver en TV la Eurocopa masculina de fútbol sala 2026: los partidos de España y el resto de selecciones

Este miércoles ha arrancado la Eurocopa masculina de fútbol sala 2026 que se está disputando desde el 21 de enero hasta el 7 de febrero de 2026 en Letonia, Lituania y Eslovenia. El partido inaugural ha sido el de una de las anfitrionas, el Letonia - Georgia, y el otro encuentro de su grupo, el Croacia - Francia.

España viene de pegarse un batacazo histórico en el Mundial de Uzbekistán 2024, en que logró su segundo peor resultado histórico, solo superado por el primer torneo en 1989, cuando cayó en primera fase. La selección perdió por 1-2 en octavos de final frente a Venezuela, que después fue goleada en cuartos por 9-4 ante Ucrania. Lejos quedan las seis medallas mundiales seguidas entre 1992 y 2012, con dos oros consecutivos en Guatemala 2000 y Taiwán 2004.

En la Eurocopa, España ha sido la gran dominante, con medalla en todos los torneos que se han disputado hasta la fecha. Siete oros, dos platas y tres bronces para un trece de trece en tocar metal. Dos veces han sido campeones Portugal e Italia y una para Rusia, que está excluida del torneo por su invasión a Ucrania. El rival a batir será el combinado luso, que ha vencido las dos últimas ediciones del torneo, en 2018 con un 3-2 a España y en 2022 por 4-2 a Rusia. Ucrania y Francia pueden ser otros outsiders y presentar su candidatura al título.

Convocatoria de España Jesús Velasco hizo oficial el pasado 8 de enero su convocatoria para la Eurocopa masculina de fútbol sala 2026 de 16 jugadores. Se anunció que viajarían 15, en una lista definitiva de 14, pero con un tercer portero que el reglamento permite cambiar durante el campeonato en caso de lesión. El descartado fue David Novoa (O Parrulo) y el cancerbero que viaja sin estar en la convocatoria es Antonio Navarro (Manzanares FS), pero una desafortunada lesión de última hora ha obligado a introducir a Novoa por Dani Zurdo. ““ Porteros: 1. Chemi (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y 21. Dídac Plana (FC Barcelona) Cierres: 6. Antonio Pérez (FC Barcelona) y 7. Raya (Movistar Inter) Alas-cierres: 3. Ricardo Mayor (ElPozo Murcia Costa Cálida), 4. Adrián Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida) y 13. Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida) Alas: 2. Cecilio Morales (Movistar Inter), 10. Mario Rivillos (Jimbee Cartagena Costa Cálida), 11. Cortés (Illes Balears Palma Futsal) y 15. David Novoa (O Parrulo) Ala-pívot: 8. Adolfo Fernández (FC Barcelona) Pívots: 9. Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y 14. Jesús Gordillo (MFK Tyumen) ““ El equipo más representado es el Jimbee Cartagena con cuatro jugadores, seguido del FC Barcelona, con tres, y dos aportan Movistar Inter y ElPozo Murcia. Todos los seleccionados participan en la Liga española, menos el pívot Jesús Gordillo, que está actualmente jugando en Rusia.

Dónde ver los partidos de España y el resto de selecciones Armenia - Ucrania: jueves 22 de enero a las 16:00 en directo en Teledeporte y RTVE Play

Eslovenia - España : viernes 23 de enero a las 20:30 en directo en La 2 y RTVE Play

