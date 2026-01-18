Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 19 de enero de 2026

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 19 al domingo 25 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana los campeonatos de Europa de balonmano y waterpolo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 19 de enero 13:00 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey. Cuartos de final

18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Países Bajos - Croacia

20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Alemania - España

23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Martes 20 de enero 18:00 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa. Segunda ronda: España - Hungría

19:00 horas. Fútbol. Supercopa de España femenina. Primera semifinal: Real Madrid - Atlético de Madrid

22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Miércoles 21 de enero 16:00 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Croacia - Francia

19:00 horas. Fútbol. Supercopa de España femenina. Primera semifinal: FC Barcelona - Athletic Club

20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Suecia - Croacia

22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions

Jueves 22 de enero 17:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Avarca de Menorca - Arenal Emevé

20:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Ocisa Haro Rioja Vóley - Fundación Cajasol Andalucía

hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)

hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)

23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Viernes 23 de enero hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a confirmar partido, no juega España)

18:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Heidelberg Volkswagen - Club Voleibol Melilla

hora por confirmar. Waterpolo. Campeonato de Europa. Semifinales (equipos a definir)

18:30 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 2: Real Madrid - Barça Atlètic

20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: España - Eslovenia

21:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: DSV Sant Cugat - CV Emlasa Gran Canaria

Sábado 24 de enero 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 16

13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 13: Bembibre Hockey Club - Generali HC Palau

13:30 horas. Ciclocross. Copa del mundo

15:00 horas. Ciclismo. Challenge femenino de Mallorca. Primera etapa. Circuito

16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 10: Mideba Extremadura - Menarini Joventut

17:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Semifinal 1

hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)

19:00 horas. Fútbol. Supercopa de España femenina. Final. (equipos a definir)

20:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Semifinal 2

Copa de la Reina. Semifinal 2 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes