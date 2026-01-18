Enlaces accesibilidad
Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 19 de enero de 2026

Alberto Munárriz frente al jugador neerlandés Mart van der Weijden EFE/EPA/ANDREJ CUKIC
Fran Mena
Fran Mena

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 19 al domingo 25 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana los campeonatos de Europa de balonmano y waterpolo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 19 de enero

  • 13:00 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey. Cuartos de final
  • 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Países Bajos - Croacia
  • 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Alemania - España
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Martes 20 de enero

  • 18:00 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa. Segunda ronda: España - Hungría
  • 19:00 horas. Fútbol. Supercopa de España femenina. Primera semifinal: Real Madrid - Atlético de Madrid
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Miércoles 21 de enero

  • 16:00 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Croacia - Francia
  • 19:00 horas. Fútbol. Supercopa de España femenina. Primera semifinal: FC Barcelona - Athletic Club
  • 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Suecia - Croacia
  • 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions

Jueves 22 de enero

  • 17:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Avarca de Menorca - Arenal Emevé
  • 20:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Ocisa Haro Rioja Vóley - Fundación Cajasol Andalucía
  • hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)
  • hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Viernes 23 de enero

  • hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a confirmar partido, no juega España)
  • 18:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Heidelberg Volkswagen - Club Voleibol Melilla
  • hora por confirmar. Waterpolo. Campeonato de Europa. Semifinales (equipos a definir)
  • 18:30 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 2: Real Madrid - Barça Atlètic
  • 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: España - Eslovenia
  • 21:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: DSV Sant Cugat - CV Emlasa Gran Canaria

Sábado 24 de enero

  • 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 16
  • 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 13: Bembibre Hockey Club - Generali HC Palau
  • 13:30 horas. Ciclocross. Copa del mundo
  • 15:00 horas. Ciclismo. Challenge femenino de Mallorca. Primera etapa. Circuito
  • 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 10: Mideba Extremadura - Menarini Joventut
  • 17:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Semifinal 1
  • hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)
  • 19:00 horas. Fútbol. Supercopa de España femenina. Final. (equipos a definir)
  • 20:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Semifinal 2
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes

Domingo 25 de enero

  • 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
  • 11:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 18: Durán M. Ensiso - Joventut Badalona
  • 13:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 16: Zonzamas Plus Car Lanzarote - Elda Prestigio
  • 13:00 horas. Ciclismo. Challenge femenino de Mallorca. Segunda etapa. Circuito
  • hora a definir. Atletismo. Cross. Campeonato de España
  • 13:30 horas. Ciclocross. Copa del mundo
  • 17:00. Waterpolo. Campeonato de Europa. Tercer puesto (equipos a definir)
  • 18:30 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Final
  • hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)
  • 20:30 Waterpolo. Campeonato de Europa. Final (equipos a definir)
  • 22:05 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 22:45 horas Programa. Estudio Estadio. El debate
