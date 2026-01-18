Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 19 de enero de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 19 al domingo 25 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana los campeonatos de Europa de balonmano y waterpolo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 19 de enero
- 13:00 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey. Cuartos de final
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Países Bajos - Croacia
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Alemania - España
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Martes 20 de enero
- 18:00 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa. Segunda ronda: España - Hungría
- 19:00 horas. Fútbol. Supercopa de España femenina. Primera semifinal: Real Madrid - Atlético de Madrid
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Miércoles 21 de enero
- 16:00 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Croacia - Francia
- 19:00 horas. Fútbol. Supercopa de España femenina. Primera semifinal: FC Barcelona - Athletic Club
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Suecia - Croacia
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Jueves 22 de enero
- 17:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Avarca de Menorca - Arenal Emevé
- 20:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Ocisa Haro Rioja Vóley - Fundación Cajasol Andalucía
- hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)
- hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Viernes 23 de enero
- hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a confirmar partido, no juega España)
- 18:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Heidelberg Volkswagen - Club Voleibol Melilla
- hora por confirmar. Waterpolo. Campeonato de Europa. Semifinales (equipos a definir)
- 18:30 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 2: Real Madrid - Barça Atlètic
- 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: España - Eslovenia
- 21:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Cuartos de final: DSV Sant Cugat - CV Emlasa Gran Canaria
Sábado 24 de enero
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 16
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 13: Bembibre Hockey Club - Generali HC Palau
- 13:30 horas. Ciclocross. Copa del mundo
- 15:00 horas. Ciclismo. Challenge femenino de Mallorca. Primera etapa. Circuito
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 10: Mideba Extremadura - Menarini Joventut
- 17:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Semifinal 1
- hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)
- 19:00 horas. Fútbol. Supercopa de España femenina. Final. (equipos a definir)
- 20:00 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Semifinal 2
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
Domingo 25 de enero
- 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
- 11:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 18: Durán M. Ensiso - Joventut Badalona
- 13:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 16: Zonzamas Plus Car Lanzarote - Elda Prestigio
- 13:00 horas. Ciclismo. Challenge femenino de Mallorca. Segunda etapa. Circuito
- hora a definir. Atletismo. Cross. Campeonato de España
- 13:30 horas. Ciclocross. Copa del mundo
- 17:00. Waterpolo. Campeonato de Europa. Tercer puesto (equipos a definir)
- 18:30 horas. Voleibol. Copa de la Reina. Final
- hora por confirmar. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round (a la espera del horario de España)
- 20:30 Waterpolo. Campeonato de Europa. Final (equipos a definir)
- 22:05 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 22:45 horas Programa. Estudio Estadio. El debate