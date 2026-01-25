Horario y dónde ver en TV el Campeonato de Europa de waterpolo femenino 2026

La XXI edición del Campeonato de Europa femenino de waterpolo se disputa del 26 de enero al 5 de febrero de 2026 en Funchal (Madeira, Portugal) y se presenta como una de las grandes citas del año en los deportes acuáticos. El torneo llega en un momento clave del calendario internacional, marcado por la convivencia entre la ambición competitiva y la construcción de futuro. “En este año de Europeos y de Copa del Mundo hay muchas cosas a trabajar de cara al Mundial de Budapest 2027, pero también para los Juegos de Los Ángeles 2028, que están a la vuelta de la esquina. Tenemos tiempo para formar un buen bloque”, explica Paula Camus Amorós, campeona olímpica, antes de poner rumbo a Madeira.

España afronta el Europeo como una de las grandes referencias del panorama internacional, en un torneo que combina fase de grupos y eliminatorias directas y que reunirá a potencias como Hungría, Rumanía y la anfitriona Portugal, sus rivales en el grupo B.

El seleccionador nacional de waterpolo femenino, Jordi Valls, durante un entrenamiento EFE

El aval del conjunto español es incuestionable: oro olímpico en París 2024, platas en Londres 2012 y Tokio 2020, campeona del mundo en 2013 y triple campeona de Europa (2014, 2020 y 2022). En Funchal, España defiende algo más que resultados: confirma su presente y empieza a definir el futuro de un ciclo que mira ya a Los Ángeles.

Convocatoria de España El seleccionador de la Selección Española de Waterpolo femenina, Jordi Valls, ha contado con a 17 jugadoras. Paula Camus, Martina Terré, Nona Pérez, Ariadna Ruiz, Elena Ruiz y Queralt Anton, del Club Sant Andreu; Queralt Bertran, Mariona Terré y Mireia Guiral, del Assolim Mataró; Irene González y Paula Crespí que vienen del Astralpool Sabadell; Carlota Peñalver del Club Esportiu Mediterrani; Paula Leitón del Zodiac Barceloneta; Bea Ortiz del Ferencvaros; y Paula Prats del Terrassa.