Horario y dónde ver en TV el Campeonato de Europa masculino de waterpolo 2026

La 37ª edición del Campeonato de Europa masculino de waterpolo 2026 se disputa del 10 al 25 de enero en Belgrado, Serbia. España defiende el único oro en este torneo de su historia, el que venció en Croacia ante los anfitriones en 2024 por 11-10.

Desde su primer bronce en Roma en 1983, España ha logrado tres platas (Atenas 1998, Barcelona 2018 y Budapest 2020) y cuatro bronces (Roma 1983, Sheffield 1993, Belgrado 2006 y Split 2022). Este arduo camino culminó con el oro en Dubrovnik y Zagreb 2024, con una remontada espectacular para un parcial de 3-0 en el último cuarto, con protagonismo para Edu Lorrio en portería, que David Martín metió por el titular Unai Aguirre, y Álvaro Granados en ataque. Son solo ocho medallas en 37 ediciones, pero en las últimas cuatro España ha tocado metal.

España también llega al torneo como actual campeona del mundo, tras imponerse en Singapur en la final a Hungría por 15-13. Además, lleva cinco medallas consecutivas: bronce en Corea del Sur 2019, oro en Hungría 2021, bronce en Japón 2023 y Catar 2024 y oro en Singapur 2025. El único borrón de la selección de David Martín en los últimos años llegó en París 2024, con un sexto puesto que supo a poco.

Convocatoria de España Respecto a la convocatoria que le hizo campeona del mundo, España tiene las bajas de Felipe Perrone, que dejó la selección en lo más alto a punto de cumplir los 40 años, y de José Javier Bustos Sánchez y por ellos entran Óscar Asensio y Pol Daura. El último baile de Perrone Antonio S. Sereno Porteros: 1 Unai Aguirre (2002, At. Barceloneta) y 13 Eduardo Lorrio (1993, Sabadell) Jugadores: 2 Alberto Munárriz (1994, At. Barceloneta), 3 Álvaro Granados (1998, Pro Recco (Ita)), 4 Bernat Sanahuja (2000, At. Barceloneta), 5 Miguel de Toro (1993, Ferencvaros (Hun)), 6 Marc Larumbe (1994, Marsella (Fra)), 8 Sergi Cabanas (1996, Sabadell), 9 Roger Tahull (1997, At. Barceloneta), 11 Unai Biel (2002, At. Barceloneta), 12 Alejandro Bustos (1997, At. Barceloneta), 14 Biel Gomila Faiges (2006, At. Barceloneta), 15 Fran Valera (2000, Jadran Herceg Novi (Mne)), Óscar Asensio (2001, Sabadell) y Pol Daura (2002, Barcelona). Seleccionador: David Martín ““

Dónde ver los partidos de España en el Europeo de waterpolo Sábado 10 de enero a las 12:45: España - Israel , partido de la fase de grupos, en directo en Teledeporte y RTVE Play

, partido de la fase de grupos, en directo en Teledeporte y RTVE Play Lunes 12 de enero a las 18:00: España - Serbia , partido de la fase de grupos, en directo en Teledeporte y RTVE Play

, partido de la fase de grupos, en directo en Teledeporte y RTVE Play Miércoles 14 de enero a las 15:15: Países Bajos - España, partido de la fase de grupos, en directo en Teledeporte y RTVE Play