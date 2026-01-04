Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 5 al 11 de enero

Arranca una nueva semana de estrenos de cine con una programación muy especial. En ella habrá wésterns que nos harán ver la importancia de una mina de oro, comedias que revelan lo importante que es luchar por los sueños o dramas que nos invitan a reflexionar sobre la identidad. Lo mejor del cine nacional e internacional puedes disfrutarlo desde casa, cómodamente y gratis.

El blanco, el amarillo y el negro (Lunes 5 de enero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Un wéstern en el que el secuestro de un pony es la trama principal. El animal, enviado por el embajador de Japón, ha sido robado por unos supuestos indios. Como rescate, piden un millón de euros. De lo contrario, el pony morirá. La entrega del dinero recae en el sheriff del condado, pero el asunto también genera interés entre un bandido y el cuidador del animal. Los tres hombres unen sus fuerzas para liberar al animal.

El apartamento (Lunes 5 de enero a las 22:05 horas en La 2 y RTVE Play) Un clásico entre los clásicos. C.C. Baxter se gana la vida trabajando en una oficina de seguros. Vive solo y utiliza su apartamento para que sus superiores tengan sus encuentros amorosos de forma discreta. Con estos favores espera caerles en gracia y ascender. Sin embargo, se termina enamorando de Fran, unas ascensorista que es, a la vez, amante de uno de sus jefes.

Cuatro pistoleros de Santa Trinidad (Martes 6 de enero a las 11:55 horas en La 2 y RTVE Play) En este wéstern, una mina de oro es el principal objetivo de unos ladrones. La hija del dueño ha conseguido escapar de la muerte, pero no ha corrido la misma suerte el resto de su familia. Para evitar que nadie que no sea ella tome el control de la mina se adueña de los documentos de la propiedad, una misión para la que contará con la ayuda de un periodista y un sheriff.

Sangre sobre Texas (Miércoles 7 de enero a las 12:20 horas en La 2 y RTVE Play) Tom Sherry es un hombre sin escrúpulos. Hace años acusó injustamente a los indios de un asesinato que él mismo cometió solo para conseguir sus tierras. Con el tiempo se convierte en el amo de la región, pero su suerte está a punto de cambiar con la llegada de Ringo y Chuck.

El retorno de Clint el solitario (Jueves 8 de enero a las 12:25 horas en La 2 y RTVE Play) Un wéstern de armas tomar. Un pistolero vuelve a su hogar con su esposa y le promete no tocar ninguna más un arma. El compromiso corre peligro con la llegada de un tirano a la región. Pretende hacerse con todo el territorio, y para conseguirlo ahorca a todos los que se niegan a su oferta.

El sol del futuro (Jueves 8 de enero a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Comedia italiana. Giovanni, un cineasta italiano, está a punto de rodar su próxima película. Sin embargo, todo parece estar en su contra: su pareja, su productor y su hija. Ante estos contratiempos, deberá cambiar su forma de hacer las cosas si quiere conseguir todo lo que se propone.

Veracruz (Viernes 9 de enero a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) En el siglo XIX, Napoleón III de Francia impone como emperador de México a Maximiliano de Austria. La decisión trae el descontento y comienza a fraguarse una guerra civil. En medio del conflicto, dos mercenarios americanos (Gary Cooper y Burt Lancaster) tratan de sacar rédito de la situación ofreciendo sus servicios a ambos bandos.

Sabían demasiado (Viernes 9 de enero a las 22:55 horas en La 2 y RTVE Play) Una comedia particular en la que un grupo de carteristas madrileños está estancado. En busca de nuevas fórmulas para seguir trabajando, mandan a uno de sus miembros, "El Señorito" (Tony Leblanc), a la ciudad de Chicago para que aprenda de la mafia. A pesar de que parece un buen plan, "El Grillo" (José Luis Ozores) no está de acuerdo con renovar los métodos.

La guerra de papá (Sábado 10 de enero a las 19:20 horas en La 1 y RTVE Play) Una adaptación de la obra El príncipe destronado de Miguel Delibes. La historia nos lleva hasta Quico, un niño de cuatro años que ve cómo su nueva hermana pequeña le quita el trono. A través de su particular punto de vista se conoce la vida cotidiana de una familia acomodada.

Tierra de rastrojos (Sábado 10 de enero a las 3:10 horas en La 2 y RTVE Play) Drama español que retrata la situación del campo andaluz cuando está a punto de estallar la Guerra Civil. Basada en una novela de Antonio García Cano, navega entre la ficción y el documental. A pesar de los esfuerzos de los jornaleros, que luchan por sus derechos más elementales, con la llega del golpe todo se complica.