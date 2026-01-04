Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 5 de enero de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la llegada de los Reyes Magos. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 5 al domingo 11 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el Dakar, la United Cup de tenis o el torneo internacional de balonmano, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 5 de enero
- 03:00 horas. Tenis. United Cup. Primera ronda: España - Estados Unidos
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 2: Yanbu > Alula (504 km). Resumen de la jornada
Martes 6 de enero
- 10:30 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 13: AD Ceuta - Melilla CD Torreblanca
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 3: Alula > Alula (665 km). Resumen de la jornada
Miércoles 7 de enero
- 03:00 horas. Tenis. United Cup. Cuartos de final: equipos a definir (si juega España)
- 10:00 horas. Tenis. United Cup. Cuartos de final: equipos a definir (si juega España)
- 13:00 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey. Octavos de final
- 16:30 horas. Fútbol. Sorteo Copa de la Reina. Cuartos de final
- 18:30 horas. Waterpolo. Queen Christmas Cup: España - Australia
- 16:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 15: Casademont Zaragoza - JDK Euskotren
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 4 (Marathon): Refugio > Hail (416 km). Resumen de la jornada
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Jueves 8 de enero
- 10:00 horas. Balonmano. Campeonato de España de selecciones territoriales. Final femenina: equipos a definir
- 12:00 horas. Balonmano. Campeonato de España de selecciones territoriales. Final masculina: equipos a definir
- 17:15 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Portugal - Egipto
- 19:30 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: España - Eslovaquia
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 5 (Marathon): Alula > Refugio (527 km). Resumen de la jornada
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Viernes 9 de enero
- 17:15 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Irán - Portugal
- 18:30 horas. Waterpolo. Queen Christmas Cup: España - Australia
- 19:30 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Eslovaquia - Túnez
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 6: Hail > Riyadh (925 km). Resumen de la jornada
Sábado 10 de enero
- 03:00 horas. Tenis. United Cup. Semifinales: equipos a definir
- 10:30 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 14: Poio Pescamar - FSF Castro Bloques Cando
- 12:45 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa masculino: España - Israel
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 12: Bembibre Hockey Club - Cata CP Voltregà
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 8: Menarini Joventut - Rehatrans Getafe BSR
- 15:45 horas. Atletismo cross. Campeonato del mundo de Cross Country
- 16:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E. Clasificatorias
- 17:15 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Egipto - Irán
- 19:30 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: España - Túnez
- 21:05 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E. Carrera
- 23:05 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:45 horas Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 11 de enero
- 03:00 horas. Tenis. United Cup. Final: equipos a definir
- 13:00 horas. Ciclocross. Campeonato de España
- 13:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 14: Costa del Sol Málaga - Replasa Beti Onak
- 16:45 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España. Tercer puesto: equipos a definir
- 17:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 16
- 19:00 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España. Final: equipos a definir
- 20:40 horas Programa. Dakar 2026. Etapa 7: Riyadh > Wadi Ad Dawasir (877 km). Resumen de la jornada
- 22:30 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:15 horas Programa. Estudio Estadio. El debate