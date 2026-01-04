Enlaces accesibilidad
Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 5 de enero de 2026

Los españoles Cristina Gutiérrez y Pablo Huete participan en los test del Dakar 2026 AFP7 via Europa Press Antonin Vincent / Europa Press
Fran Mena
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la llegada de los Reyes Magos. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 5 al domingo 11 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el Dakar, la United Cup de tenis o el torneo internacional de balonmano, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 5 de enero

  • 03:00 horas. Tenis. United Cup. Primera ronda: España - Estados Unidos
  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 2: Yanbu > Alula (504 km). Resumen de la jornada

Martes 6 de enero

  • 10:30 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 13: AD Ceuta - Melilla CD Torreblanca
  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 3: Alula > Alula (665 km). Resumen de la jornada

Miércoles 7 de enero

  • 03:00 horas. Tenis. United Cup. Cuartos de final: equipos a definir (si juega España)
  • 10:00 horas. Tenis. United Cup. Cuartos de final: equipos a definir (si juega España)
  • 13:00 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey. Octavos de final
  • 16:30 horas. Fútbol. Sorteo Copa de la Reina. Cuartos de final
  • 18:30 horas. Waterpolo. Queen Christmas Cup: España - Australia
  • 16:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 15: Casademont Zaragoza - JDK Euskotren
  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 4 (Marathon): Refugio > Hail (416 km). Resumen de la jornada
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Jueves 8 de enero

  • 10:00 horas. Balonmano. Campeonato de España de selecciones territoriales. Final femenina: equipos a definir
  • 12:00 horas. Balonmano. Campeonato de España de selecciones territoriales. Final masculina: equipos a definir
  • 17:15 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Portugal - Egipto
  • 19:30 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: España - Eslovaquia
  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 5 (Marathon): Alula > Refugio (527 km). Resumen de la jornada
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Viernes 9 de enero

  • 17:15 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Irán - Portugal
  • 18:30 horas. Waterpolo. Queen Christmas Cup: España - Australia
  • 19:30 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Eslovaquia - Túnez
  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 6: Hail > Riyadh (925 km). Resumen de la jornada

Sábado 10 de enero

  • 03:00 horas. Tenis. United Cup. Semifinales: equipos a definir
  • 10:30 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 14: Poio Pescamar - FSF Castro Bloques Cando
  • 12:45 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa masculino: España - Israel
  • 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 12: Bembibre Hockey Club - Cata CP Voltregà
  • 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 8: Menarini Joventut - Rehatrans Getafe BSR
  • 15:45 horas. Atletismo cross. Campeonato del mundo de Cross Country
  • 16:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E. Clasificatorias
  • 17:15 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Egipto - Irán
  • 19:30 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: España - Túnez
  • 21:05 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E. Carrera
  • 23:05 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 23:45 horas Programa. Estudio Estadio. El debate

Domingo 11 de enero

  • 03:00 horas. Tenis. United Cup. Final: equipos a definir
  • 13:00 horas. Ciclocross. Campeonato de España
  • 13:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 14: Costa del Sol Málaga - Replasa Beti Onak
  • 16:45 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España. Tercer puesto: equipos a definir
  • 17:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 16
  • 19:00 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España. Final: equipos a definir
  • 20:40 horas Programa. Dakar 2026. Etapa 7: Riyadh > Wadi Ad Dawasir (877 km). Resumen de la jornada
  • 22:30 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 23:15 horas Programa. Estudio Estadio. El debate
