Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 5 de enero de 2026

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la llegada de los Reyes Magos. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 5 al domingo 11 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el Dakar, la United Cup de tenis o el torneo internacional de balonmano, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 5 de enero 03:00 horas. Tenis. United Cup. Primera ronda: España - Estados Unidos

United Cup. Primera ronda: España - Estados Unidos 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 2: Yanbu > Alula (504 km). Resumen de la jornada

Martes 6 de enero 10:30 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 13: AD Ceuta - Melilla CD Torreblanca

Primera división femenina Iberdrola. Jornada 13: AD Ceuta - Melilla CD Torreblanca 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 3: Alula > Alula (665 km). Resumen de la jornada

Miércoles 7 de enero 03:00 horas. Tenis. United Cup. Cuartos de final: equipos a definir (si juega España)

United Cup. Cuartos de final: equipos a definir (si juega España) 10:00 horas. Tenis. United Cup. Cuartos de final: equipos a definir (si juega España)

United Cup. Cuartos de final: equipos a definir (si juega España) 13:00 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey. Octavos de final

Sorteo Copa del Rey. Octavos de final 16:30 horas. Fútbol. Sorteo Copa de la Reina. Cuartos de final

Sorteo Copa de la Reina. Cuartos de final 18:30 horas. Waterpolo. Queen Christmas Cup: España - Australia

Queen Christmas Cup: España - Australia 16:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 15: Casademont Zaragoza - JDK Euskotren

Liga Femenina Endesa. Jornada 15: Casademont Zaragoza - JDK Euskotren 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 4 (Marathon): Refugio > Hail (416 km). Resumen de la jornada

Dakar 2026. Etapa 4 (Marathon): Refugio > Hail (416 km). Resumen de la jornada 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Jueves 8 de enero 10:00 horas. Balonmano. Campeonato de España de selecciones territoriales. Final femenina: equipos a definir

Campeonato de España de selecciones territoriales. Final femenina: equipos a definir 12:00 horas. Balonmano. Campeonato de España de selecciones territoriales. Final masculina: equipos a definir

Campeonato de España de selecciones territoriales. Final masculina: equipos a definir 17:15 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Portugal - Egipto

Torneo internacional masculino de España: Portugal - Egipto 19:30 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: España - Eslovaquia

Torneo internacional masculino de España: España - Eslovaquia 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 5 (Marathon): Alula > Refugio (527 km). Resumen de la jornada

Dakar 2026. Etapa 5 (Marathon): Alula > Refugio (527 km). Resumen de la jornada 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Viernes 9 de enero 17:15 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Irán - Portugal

Torneo internacional masculino de España: Irán - Portugal 18:30 horas. Waterpolo. Queen Christmas Cup: España - Australia

Queen Christmas Cup: España - Australia 19:30 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Eslovaquia - Túnez

Torneo internacional masculino de España: Eslovaquia - Túnez 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 6: Hail > Riyadh (925 km). Resumen de la jornada

Sábado 10 de enero 03:00 horas. Tenis. United Cup. Semifinales: equipos a definir

United Cup. Semifinales: equipos a definir 10:30 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 14: Poio Pescamar - FSF Castro Bloques Cando

Primera división femenina Iberdrola. Jornada 14: Poio Pescamar - FSF Castro Bloques Cando 12:45 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa masculino: España - Israel

Campeonato de Europa masculino: España - Israel 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 12: Bembibre Hockey Club - Cata CP Voltregà

OK Liga Iberdrola. Jornada 12: Bembibre Hockey Club - Cata CP Voltregà 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 8: Menarini Joventut - Rehatrans Getafe BSR

Superliga BSR España. Jornada 8: Menarini Joventut - Rehatrans Getafe BSR 15:45 horas. Atletismo cross. Campeonato del mundo de Cross Country

Campeonato del mundo de Cross Country 16:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E. Clasificatorias

Campeonato del mundo Fórmula E. Clasificatorias 17:15 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: Egipto - Irán

Torneo internacional masculino de España: Egipto - Irán 19:30 horas. Balonmano. Torneo internacional masculino de España: España - Túnez

Torneo internacional masculino de España: España - Túnez 21:05 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E. Carrera

Campeonato del mundo Fórmula E. Carrera 23:05 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes

Estudio Estadio. Solo resúmenes 23:45 horas Programa. Estudio Estadio. El debate