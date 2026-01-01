¿Quién es el asesino de Laia? Los sospechosos del nuevo caso de 'La Caza: Irati'

El estreno del nuevo arco narrativo de La Caza: Irati vuelve a atrapar a lo espectadores con un crimen que sacude los cimientos de la selva: el asesinato de Laia, una joven cuya muerte reabre viejas heridas y pone en jaque a los investigadores. Desde el primer episodio, la serie plantea una pregunta que lo domina todo: quién es el asesino. Mientras, se teje una red de secretos, silencios y sospechas que apuntan a más de un culpable posible. ¿Tienes algún sospechoso? ¡Te contamos cuáles son los nuestros!

Lejos de ser un asesinato aislado, la muerte de Laia parece conectada con conflictos del pasado que muchos creían enterrados: la desaparición de su hijo Eneko hace tres años. El entorno rural de Irati se convierte en un personaje más de la trama. La investigación revela que Laia estaba a punto de destapar una verdad incómoda, un motivo que podría haber empujado a alguien a silenciarla para siempre.

Los principales sospechosos

La serie presenta un abanico de personajes bajo sospecha. Desde figuras cercanas a la víctima, como Julen, su ex marido, Eneko, su propio hijo, hasta vecinos con intereses ocultos y vínculos con sucesos del pasado, como Hugo o Aimar. Cada uno guarda algo que ocultar, y cada pista parece conducir a un callejón sin salida o a una nueva revelación que lo cambia todo.

El primer sospechoso que aparece en La Caza: Irati es Julen, el ex marido de Laia. Separados desde hace un año, su relación estaba rota, no solo por la muerte de su hijo Eneko, si no también por las diferencias que tenían respecto a la selva de Irati.

Sin embargo, para Markel, el sospechoso de la muerte de Laia es Hugo. Cuando llegó a la casa de Jan le vio en la moto ir hacia el bosque, y la visita a la abuela del muchacho le confirma sus pesquisas. Cuando la UCO investiga a Hugo, encuentra una ballesta igual que con la que dispararon a Laia, sin embargo, él dice que se la dio "la criatura", un ser que vive en el bosque.

Por otro lado, Eneko, el hijo de Laia, es otro de los sospechosos. Se le dio por muerto un año después de su desaparición en el bosque, pero la joven asesinada siempre pensó que su hijo seguía vivo en el bosque. La aparición de su ADN en las uñas de Laia hace sospechar a los investigadores de la UCO que la mujer tuviera razón: que Eneko siga con vida y haya asesinado a su propia madre. ¿Será Eneko la criatura?

El último sospechoso es Aimar. El líder de la pandilla de jóvenes del pueblo tiene acojonado a Hugo, esconde muchos secretos, y para Selva tiene algo que ver. Poco a poco se va descubriendo qué relación tenía con Eneko, Laia, y "la criatura", hasta el punto de ser investigado por la Guardia Civil