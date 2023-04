El último capítulo de La caza te espera a partir de las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play. En esta ocasión, el destino de Selva y Gamero ha sido Huelva, específicamente a Frontera de Guadiana. Allí les esperaba el caso de la desaparición de Alicia Garrido, y una invitada que no esperaban: Sara. ¿Aún no has visto cuál ha sido la trama de la tercera temporada? ¡Repasa este y todos los casos anteriores! Todas están disponibles en la plataforma de vídeo bajo demanda ¡Te contamos cómo verlas en la app y en la maratón de este fin de semana!

Temporada 1: Monteperdido Ana y Lucía, dos niñas de once años, desaparecieron hace cinco años en un pueblo del Pirineo, Monteperdido, que quedó marcado por la tragedia. La búsqueda fue extensa, pero nunca se resolvió, pero ahora una de las dos jóvenes ha regresado. Es entonces cuando dos agentes de la UCO especializados en desapariciones, Santiago Baín, teniente al final de su carrera, y Sara Campos, joven sargento, llegan al pueblo para esclarecer los detalles. Junto a ellos trabajará el cabo de la Guardia Civil local, Víctor Gamero. ¿No recuerdas cómo se resuelve la investigación basada en el libro de Agustín Martínez y que enganchó a miles de espectadores? ¡Vuelve a ver los ocho episodios en la maratón de la primera temporada, este viernes 21 de abril a las 15:00 horas, aquí! La caza El deshielo Ana y Lucía desaparecen en Monteperdido a la salida del colegio. Cinco años después, una de las niñas reaparece; ha sufrido un accidente de tráfico... Ver ahora

Temporada 2: Tramuntana Sara Campos regresa a la acción para investigar el asesinato de Bernat Cervera, director de un coro de adolescentes y vecino de Tramuntana, un pequeño pueblo de la sierra de Mallorca. Tras la trágica muerte de Santiago en la primera temporada, la sargento llega acompañada de un nuevo compañero: el sargento Ernesto Selva. Ambos volverán a trabajar con Víctor Gamero, que se incorpora a la investigación buscando respuestas. Los secretos de los habitantes de la localidad no serán los únicos a los que se enfrentarán los agentes de la UCO para resolver el caso, sino también al pasado de la sargento. Si no viste la segunda temporada de La caza, no te preocupes, tienes sus ocho capítulos disponibles en RTVE Play. ¡Vuelve a verlos en la maratón de la segunda temporada, este sábado 22 de abril a las 15:00 horas, aquí! La caza El Cant de la Sibil.la El Sargento Selva es enviado al pequeño pueblo de Tramuntana (Mallorca) para revisar una investigación que no ha terminado tan bien como suponían.... Ver ahora