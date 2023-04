La caza. Guadiana ya ha llegado a su final con la emisión de su último capítulo. El pasado 16 de marzo se estrenó la tercera parte de la serie que ya puedes ver completa y gratis en RTVE Play. Megan Montaner, Alain Hernández y Félix Gómez vuelven a meterse en los papeles de los sargentos Sara Campos, Víctor Gamero y el teniente Ernesto Selva, para investigar un caso que al pueblo de Frontera de Guadiana, en Huelva, junto a la incorporación de nuevos personajes como Pepe Viyuela. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo y no te pierdas sus todos los episodios ya disponibles en la plataforma.

Disfruta ya de los capítulos de La caza. Guadiana

Capítulo 1: "Poemas para los muertos"

Selva y Víctor llegan a Frontera de Guadiana, un pequeño pueblo partido por el río, frontera con Portugal. Alicia lleva 12 horas desaparecida y todo el mundo señala a Mario, el responsable de un triple asesinato que tuve lugar en el pueblo 12 años atrás. Al recibir el informe del caso de Mario, descubren que hace 12 años fueron Sara Campos y Santiago Baín quienes llevaron el caso. El joven acaba de regresar de su ingreso en el centro psiquiátrico penitenciario de Sevilla y lleva una fuerte meditación para controlarlo. Un coche se detiene y de él baja Sara Campos, pero no trae con ella su placa: dejó la Guardia Civil hace 2 años.

Capítulo 2: "Río"

La tensión entre Sara y Víctor se palpa en el ambiente y Selva necesita entender qué está pasando entre ellos: Víctor decidió romper su relación de pareja y Sara ha tenido que aceptarlo. El equipo de los GEAS encuentra el móvil de Alicia en el río junto a unos carrizos cerca de su casa. En la memoria una grabación demuestra que Diego ha estado mintiendo. Selva ordena que se examine una zona más extensa y con un objetivo más claro: están buscando un cadáver: el de Alicia. Lo que era un secuestro puede que se haya convertido en un homicidio. La investigación de la Guardia Civil a orillas del Guadiana da con una nueva pista: aparece un cuerpo. Es el de Moisés, un hombre de etnia gitana muy conocido en el pueblo.

Capítulo 3: "Virgen de la Frontera"

Diego le confiesa a Rocío que ha seguido viendo a Alicia. Ella le propone mantener las apariencias y la coartada mientras dure la investigación. La forense ha averiguado que la sangre que había en la casa de Alicia no era de la chica sino de Moisés. Este dato gira de nuevo el caso hacia una nueva dirección. Es posible que Alicia siga viva. Sara, pese a no estar ya en la Guardia Civil, se inmiscuye en la investigación yendo siempre un paso por delante. Cuando Mario ya está más recuperado, decide interrogarlo de nuevo: todo apunta a que quien está detrás de todo esto es Duarte, pero ¿quién es Duarte? Mario no lo sabe. Solo le vio una vez hace 12 años. Solo el hecho de recordar ese momento desestabiliza a Mario.

Capítulo 4: "Marvin"

Mario se toma la medicación: está estable y cada vez está más cercano con su hermana. Leo toma conciencia de que, durante mucho tiempo, ha estado en el bando equivocado. Ahora siempre queda con Nico, es el único con el que puede desquitarse: odia ese pueblo y, sobre todo, a Aure. Sara prefiere mantener las distancias con Víctor. Sabe que él no quiere seguir en la UCO: los casos en los que ha trabajado han acabado quemándole. Por eso pidió el traslado a Monteperdido. Rita consigue liberar a Alicia, pero el esfuerzo la deja exhausta. Alicia reconoce la zona, está en la antigua ruta de los contrabandistas. Su padre le enseñó todo aquello. A unos cuantos kilómetros encontrarán un pueblo y podrán ayudarlas.

Capítulo 5: "Al otro lado del río"

Aure denuncia a la guardia civil el robo de su 4x4. En su camino de vuelta a casa, se desvía de la carretera principal con su quad y se mete, intentando no ser visto, en una especie de nave industrial. Sale arrastrando algo, lo lleva hasta la parte trasera de una vieja furgoneta. Lo mete dentro y cierra el portón. Aparecen Rita y Marvin muertos. Sara sigue las marcas de un 4x4 hasta dar con la casa de aperos donde estaba Alicia. La familia de Leo y Víctor empiezan a preocuparse gravemente por ella.

Capítulo 6: "Chanza"

Descubrimos lo que sucedió la noche de la desaparición de Alicia: Isa y Moisés tenían planeado robarle el dinero pero el plan se torció. Víctor busca a Leo pero no la encuentra por ningún lado. Da con Nico, su novio. Le pregunta por ella. ¿Dónde puede estar? El chaval mira al guardia sorprendido. ¿Leo? Él no sabe nada de ella, apenas la conoce. Sara encuentra La Guardiña: es el mismo barco del que supuestamente salió Duarte para atacar a Alicia aquella noche de hace 12 años. Mario no mentía, no era una locura suya, existe. Es el barco que esconde la identidad de Duarte.

Capítulo 7: "La estela"

A pesar de que todo parece encajar en la declaración de Isa, Selva decide ir al cortijo para la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, algo le hace sospechar. Parece que, como poco, Isa no les está contando toda la verdad. Víctor le confiesa a Sara que sigue queriéndola y, aunque las cosas no hayan salido bien antes, no tiene miedo a volver a intentarlo si ella quiere. Es la reconciliación definitiva: ella se abraza a Víctor. En Frontera del Guadiana, Sara ha ido a ver a Mario y a su familia. Todos están preocupados por el resultado que el peritaje de Leo pueda dar y de las consecuencias de su acción. Víctor tiene una corazonada, y siguiendo una intuición va hacia el embalse de Chanza: cree que Alicia puede estar ahí. Sara se adentra con Mario en la Guardiña tratando de hacerle recordar: ¿qué más pasó esa noche? Sara sabe que está acercándose a algo importante: el fragmento de esa noche es algo que Mario jamás ha logrado recordar.

Capítulo 8: "La ruta del contrabando"

En el último episodio de la temporada descubrimos lo que pasó la noche del recuerdo de Mario, en La Guardiña. Alicia busca a Diego para pedirle ayuda: debe huir de Frontera. Sabe que la acusarán de cosas que no ha hecho. Su único delito es que tiene dinero negro que fue acumulando para escapar de Duarte y de Moisés. Quiere que Diego huya con ella.

Por otro aldo, Sara vuelve a Frontera. Se ha lanzado una orden de búsqueda y captura de la ex sargento pero no hay rastro de ella. Mientras, Selva persigue a Alicia cuando se escuchan 2 disparos. El sonido de las detonaciones provoca el miedo y la gente corre de un lado a otro del puerto sin saber qué hacer. El sargento ve a la autora de esos disparos: ha sido Sara la que ha provocado la estampida de gente. Entonces comprende que el objetivo de la ex pareja de Gamero no es detener a Alicia, sino asesinarla. Busca venganza.