La estela Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis A pesar de que todo parece encajar en la declaración de Isa, Selva decide ir al cortijo para la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, algo le hace sospechar. Parece que, como poco, Isa no les está contando toda la verdad. Víctor le confiesa a Sara que sigue queriéndola y, aunque las cosas no hayan salido bien antes, no tiene miedo a volver a intentarlo si ella quiere. Es la reconciliación definitiva: ella se abraza a Víctor. En Frontera del Guadiana, Sara ha ido a ver a Mario y a su familia. Todos están preocupados por el resultado que el peritaje de Leo pueda dar y de las consecuencias de su acción. Víctor tiene una corazonada, y siguiendo una intuición va hacia el embalse de Chanza: cree que Alicia puede estar ahí. Sara se adentra con Mario en la Guardiña tratando de hacerle recordar: ¿qué más pasó esa noche? Sara sabe que está acercándose a algo importante: el fragmento de esa noche es algo que Mario jamás ha logrado recordar.

Ficha técnica Géneros Policíaca y suspense