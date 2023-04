La caza. Guadiana - Capítulo 8 | Ver serie policiaca gratis

Descubrimos lo que pasó la noche del recuerdo de Mario, en La Guardiña. Alicia busca a Diego para pedirle ayuda: debe huir de Frontera. Sabe que la acusarán de cosas que no ha hecho. Su único delito es que tiene dinero negro que fue acumulando para escapar de Duarte y de Moisés. Quiere que Diego huya con ella. Sara vuelve a Frontera. Se ha lanzado una orden de búsqueda y captura de la ex sargento de la G. C. pero no hay rastro de ella. Es un peligro. Rocío consigue hablar con Diego, le cuenta que la Guardia Civil le está buscando. Le explica que Alicia no es la persona que él cree que es. Selva persigue a Alicia cuando se escuchan 2 disparos. El sonido de las detonaciones provoca el miedo y la gente corre de un lado a otro del puerto sin saber qué hacer. Alicia aprovecha la confusión para huir. Durante un fugaz momento, Selva ve a la autora de esos disparos. Ha sido Sara la que ha provocado la estampida de gente. Selva comprende que el objetivo de Sara no es detener a Alicia es asesinarla. Busca venganza.