La caza. Guadiana - Capítulo 6 | Ver serie policiaca gratis

Descubrimos lo que sucedió la noche de la desaparición de Alicia: Isa y Moisés tenían planeado robarle el dinero pero el plan se torció. Víctor busca a Leo pero no la encuentra por ningún lado. Da con Nico, su novio. Le pregunta por ella. ¿Dónde puede estar? El chaval mira al guardia sorprendido. ¿Leo? Él no sabe nada de ella, apenas la conoce. Sara encuentra La Guardiña: es el mismo barco del que supuestamente salió Duarte para atacar a Alicia aquella noche de hace 12 años. Mario no mentía, no era una locura suya, existe. Es el barco que esconde la identidad de Duarte.