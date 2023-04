La tercera temporada de La caza, se ha trasladado hasta el río Guadiana, con un nuevo caso, una nueva localización, y nuevos personajes, manteniendo al trío de siempre. Pero entre todos, a lo largo de los 8 capítulos, ha llamado la atención la interpretación de Pepe Viyuela, aplaudida por todos. Estamos acostumbrados a ver al cómico y actor sacándonos una sonrisa, pero Manuel, su papel en la serie, ha tenido unas características totalmente diferentes a otros a los que ha dado vida. No te hará reír, pero bien puede merecer el segundo Ondas a mejor actor para el riojano.

Doce años después, el Manuel que encontramos es un hombre al que parece haberle pasado una apisonadora por encima, completamente separado del resto del pueblo, que no le perdona lo sucedido. Sin embargo, en este tiempo, tanto Manuel como su esposa, Carmen, han hecho un tremendo viaje emocional. Han entendido que Mario no es una mala persona, no es un asesino.

¿Qué dice Pepe Viyuela sobre Manuel?

"Es un sufridor, es un padre coraje y es un personaje maravilloso en la medida en que representa muchos padres. Padres que están viviendo una situación complicada en su familia por alguna enfermedad mental de los hijos. Para mí, ser el padre de Manuel, ser este padre sufridor ha sido muy bonito, porque me he esforzado en dar a entender esa situación" dice el actor a una entrevista en el Instagram de RTVE a Rocío Díaz.

Además, recalca la importancia que se le da a la salud mental dentro de una familia: "Cuando la enfermedad mental se instala en una familia, diría que enferma todo el mundo, afecta a todo el colectivo, se extiende ese sufrimiento, y en La caza. Guadiana creo que se ha plasmado muy bien esa necesidad de empatizar con la gente que está viviendo una situación así". Y también se alegra de que el personaje guste, pero más todavía que sirva para poner de manifiesto la necesidad que poner el foco en la enfermedad mental y a no mirar a otro lado.

Pero ¿dónde se ve más cómo Pepe Viyuela, en el drama o en la comedia? "Yo me siento bien en el cambio, en la transformación. Creo que los actores y las actrices, lo que buscamos es precisamente eso. Yo me siento muy bien en la comedia, porque es lo que hago habitualmente, pero cuando la vida me sorprende con un personaje como este, no solamente digo que no, sino que lo abrazo con más ganas", termina diciento. Y parece que a Manuel lo cogió muchas.