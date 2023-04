Se acerca el final de La Caza Guadiana: ¿Quién es Duarte?

Cada vez tenemos más cerca el final de la tercera temporada de La Caza. Guadiana, una de las series más queridas por los espectadores. Este jueves se emite el penúltimo capítulo de la temporada y si algo caracteriza esta ficción es el aumento de tensión y giros de guion según van pasando los capítulos

La investigación de esta temporada se ha centrado en resolver las claves de la desaparición de Alicia, encontrarla con vida y descubrir la identidad de Duarte, el culpable que parece estar detrás de todo. El sargento Gamero y el teniente Selva son los responsables del caso, y para ello han contado con la ayuda de Sara Campos, que, aunque ya no pertenece a la UCO no puede evitar estar al pie del cañón. Félix Gómez, Alain Hernández y Megan Montaner dan vida a este trio protagonista. Una vez que sabemos quién mantenía a Alicia secuestrada nos queda por saber ¿quién es Duarte?

Qué sabemos de Duarte

El gran misterio que nos queda por resolver es conocer la identidad de Duarte, un personaje que todos conocen y al que todos temen.

Mario está obsesionado con él. La razón que le llevó a realizar la matanza del mercado fue precisamente acabar con Duarte. A través de él hemos conocido que es un personaje que no tiene cara y que se mete en el cuerpo de la gente. ¿Realidad o imaginación de Mario? Sabemos que está detrás de la contratación ilegal de los temporeros y nadie le ha visto, pero no existe un habitante de la zona que no sepa quién es.