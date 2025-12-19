Papá Noel llega a RTVE Play cargado de series: 'Victoria', 'La caza: Irati', 'Poldark' y 'Todas las criaturas'

Este 2025 nos hemos portado muy bien, y en nuestra carta a Papá Noel pensamos que podríamos pedirle la reincorporación de las grandes series de éxito de la plataforma. ¡Pero el saco ha venido más cargado de lo que esperábamos! A partir de este 22 de diciembre, podrás revivir historias inolvidables y volver a emocionarte con Victoria, Poldark y Todas las criaturas, grandes y pequeñas. Pero hay una sorpresa para terminar este 2025... ¡el estreno de la cuarta temporada de La Caza! La serie protagonizada por Megan Montaner regresa a RTVE con La Caza: Irati. ¿Quieres saber a partir de qué día podrás disfrutar de ella? ¡Aquí tienes nuestro particular calendario de adviento!

22 de diciembre: Victoria, de abuela a nieta Este lunes, 22 de diciembre, la serie Ena llega a su fin. Llegada de Inglaterra, en una ocasión le dice a Alfonso XIII que ella fue educada por una reina, y esta no es otra que Victoria del Reino Unido, la protagonista de Victoria. La ficción, protagonizada por Jenna Coleman y Tom Hughes en el papel de Alberto de Coburgo, regresa para volver a unir las historias de abuela y nieta. Por este motivo, y antes de conocer cómo fueron los años en el exilio de Victoria Eugenia, RTVE Play recupera la serie sobre la reina de Inglaterra que cambió el mundo. Sus tres temporadas se podrán volver a ver en la plataforma a partir del 22 de diciembre. Dos reinas que no estaban destinadas a reinar, pero cuyas decisiones e influencias fueron cruciales tanto en Reino Unido como en España.

23 de diciembre: Poldark, para los amantes de Valle Salvaje Un día después, el 23 de diciembre, un nuevo regalo se abre por Navidad en RTVE Play, y llega en forma de las cinco temporadas que forma la serie Poldark. En su primer pase en la plataforma, fue la serie internacional más vista de 2021, llegando al millón de visualizaciones en solo 11 semanas. Su trama, protagonizada por Aidan Turner, nos descubre las diferencias entre el amor real y el idealizado. La traición entre familias, el ansia de poder y la venganza entre personajes es el menú perfecto para estas navidades. Ambientada al final del siglo XVIII, su estética e historia es muy parecida a la de Valle Salvaje. Es más, ¿quién no ha pensado alguna vez que nuestro querido Rafael Gálvez de Aguirre se parece un poco a Ross Poldark? Si quieres descubrirlo, no te pierdas los 50 capítulos de la serie, a partir de este martes en RTVE Play.

26 de diciembre: Todas las criaturas, grandes y pequeñas, para toda la familia Si estás buscando la serie ideal para engancharte y que los más pequeños de la casa también puedan disfrutar de ella sin que tengas que esperar a que se duerman, en RTVE Play tenemos la ficción perfecta para ti. Se trata de Todas las criaturas grandes y pequeñas, basada en los libros de James Herriot, un veterinario que plasmó su aventura en los Dales de Yorkshire en novelas. Es un bálsamo para calmar nuestro ajetreado día a día, ideal para estos días de vacaciones. La tranquilidad que transmiten sus paisajes, el amor que se muestra por la naturaleza y los animales, y sus entrañables personajes son los tres puntos fuertes de esta serie cuyas dos primeras temporadas estarán disponibles a partir del 26 de diciembre.

31 de diciembre: El gran estreno de La Caza: Irati No es una producción internacional, ni de época, pero sí una de las grandes novedades de estas navidades en RTVE Play. Una de las series de éxito de los últimos años regresa con el estreno de su cuarta temporada. Protagonizada por Megan Montaner, Félix Gómez y Silvia Alonso, que se une al reparto, La Caza: Irati llega esta Navidad con una nueva investigación a la altura de las tres entregas anteriores, o incluso con más intriga gracias al misterio que le aporta la Selva de Irati. Desde este 31 de diciembre, la ficción estará disponible exclusivamente en RTVE Play con ocho nuevos capítulos.