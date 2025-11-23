¿Qué relación tiene Felipe VI con la reina Victoria Eugenia, la protagonista de 'Ena'?

La llegada de Ena, la ambiciosa serie que narra parte de la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, ha reabierto el interés por una de las figuras más olvidadas de la historia de España. Una mujer moderna para su tiempo, y a menudo incomprendida, la esposa de Alfonso XIII dejó una huella más profunda de lo que muchos recuerdan. Tanto es así que fue el vínculo para unir la Casa Real Inglesa con la actual monarquía española. ¿Qué tiene Felipe VI con la protagonista de Ena? Te contamos cuál es el lazo que los une.

Nieta de la reina Victoria de Inglaterra La llegada de Ena a España despertó muchos recelos en la Corte. La reina madre María Cristina de Habsburgo la consideraba de un rango inferior, pues su padre era hijo de una condesa de la aristocracia polaca, perteneciente a la casa real Battenberg. Sin embargo, su matrimonio con Alfonso XIII hizo que la monarquía española uniera sus lazos con la corona inglesa. ¿Por qué? Su padre, el príncipe Enrique de Battenberg contrajo nupcias con Beatriz de Inglaterra, la hija más pequeña de la reina Victoria y Alberto de Coburgo. Victoria Eugenia creció bajo la sombra imponente de su abuela, una figura clave en el mapa político y dinástico de Europa, y con la que prácticamente se crio. La princesa Beatriz era la dama de compañía y secretaria de su madre, lo que hizo que residiera con la reina Victoria en los distintos castillos de la casa real inglesa hasta que su abuela falleció cuando ella tenía 14 años.

Bisabuela del actual rey de España Tras el exilio en 1931, la dinastía quedó fracturada. Mientras unos vivían en Italia, la reina se trasladó a Suiza. Aún así, Victoria Eugenia siempre ha sido una figura de cohesión dentro de la familia, y desde su residencia en Lausana estuvo en contacto con sus hijos, especialmente con el príncipe don Juan, padre del rey Juan Carlos I. Sí, Ena es la bisabuela del actual rey de España. Cuando Felipe VI nació en 1968, la reina Victoria Eugenia tenía 80 años y residía en Suiza de manera discreta. Sin embargo, no dudó en desplazarse a España cuatro décadas después para ejercer como madrina en el bautizo de su bisnieto. Un puente que volvía a unir la vieja monarquía del reinado de Alfonso XIII con la que estaba por llegar. La reina Victoria Eugenia en el bautizo de su bisnieto Felipe de Borbón Gianni Ferrari/Cover/Getty Images Victoria Eugenia falleció apenas un año después, en 1969, pero su presencia en aquel bautizo quedó grabada como un último acto de reconciliación entre la Corona y todo aquello que vivió durante su estancia en España.

El árbol genealógico de Ena Árbol genealógico de Victoria Eugenia de Battenberg