La semana de 'Ena': RTVE Play lanza el canal temático RTVE Reinas

Con motivo del estreno de Ena: la reina Victoria Eugenia, llega RTVE Reinas un canal temático dedicado íntegramente a series y producciones centradas en algunas de las reinas más influyentes de la historia. El nuevo canal, disponible a partir del lunes 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre, ofrece una programación especial que permite al público sumergirse en distintos periodos históricos a través de obras de gran éxito y reconocimiento. Esta es la semana de Ena en RTVE Play, que reúne ficción, rigor histórico y grandes interpretaciones.

Una semana dedicada a las grandes reinas de la historia El canal arranca este lunes 24 de noviembre con una parrilla diseñada para ofrecer una visión diferente del papel de las reinas en la historia de nuestro país. Durante toda la semana se emitirán en RTVE Reinas varias producciones destacadas de los últimos años. Entre ellas se encuentra Isabel, la serie protagonizada por Michelle Jenner que narra el ascenso al trono de Isabel la Católica, su consolidación como monarca y los desafíos políticos y personales que marcaron su reinado hasta su muerte. Junto a esta ficción, los espectadores podrán disfrutar también de Carlos, Rey Emperador, la producción que continúa el relato histórico iniciado en Isabel y que explora el legado de Carlos V. Esta serie incluye, además, la figura de la reina Isabel de Portugal, interpretada por Blanca Suárez, cuyo carácter firme y papel político resultaron esenciales en la corte imperial. La oferta se ampliará también con Reinas, una producción hispano-inglesa que contrapone las vidas, decisiones y tragedias de dos de las figuras más emblemáticas del siglo XVI: Isabel I de Inglaterra y María Estuardo. La serie permite conocer la compleja relación entre ambas soberanas, marcada por tensiones políticas, religiosas y personales que cambiaron el rumbo de la historia europea.

Cine histórico para completar el recorrido Para ofrecer un panorama aún más amplio, la programación incluirá la película La corona partida, protagonizada por Irene Escolar, Raúl Mérida y Rodolfo Sancho. Este largometraje sirve de puente entre las series Isabel y Carlos, Rey Emperador, y se centra en el convulso periodo que siguió a la muerte de la reina Isabel la Católica, con especial atención la figura de Juana I de Castilla y la lucha por la sucesión. La película completa la trilogía de ficciones históricas que han marcado un antes y un después en la representación audiovisual de la monarquía española.