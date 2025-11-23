La semana de 'Ena': RTVE Play lanza el canal temático RTVE Reinas
- RTVE rinde homenaje a sus reinas con un canal temático para celebrar el estreno de Ena: la reina Victoria Eugenia
- Las razones por las que tienes que ver la serie sobre los reyes de 'La Promesa'
Con motivo del estreno de Ena: la reina Victoria Eugenia, llega RTVE Reinas un canal temático dedicado íntegramente a series y producciones centradas en algunas de las reinas más influyentes de la historia. El nuevo canal, disponible a partir del lunes 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre, ofrece una programación especial que permite al público sumergirse en distintos periodos históricos a través de obras de gran éxito y reconocimiento. Esta es la semana de Ena en RTVE Play, que reúne ficción, rigor histórico y grandes interpretaciones.
Una semana dedicada a las grandes reinas de la historia
El canal arranca este lunes 24 de noviembre con una parrilla diseñada para ofrecer una visión diferente del papel de las reinas en la historia de nuestro país. Durante toda la semana se emitirán en RTVE Reinas varias producciones destacadas de los últimos años. Entre ellas se encuentra Isabel, la serie protagonizada por Michelle Jenner que narra el ascenso al trono de Isabel la Católica, su consolidación como monarca y los desafíos políticos y personales que marcaron su reinado hasta su muerte.
Junto a esta ficción, los espectadores podrán disfrutar también de Carlos, Rey Emperador, la producción que continúa el relato histórico iniciado en Isabel y que explora el legado de Carlos V. Esta serie incluye, además, la figura de la reina Isabel de Portugal, interpretada por Blanca Suárez, cuyo carácter firme y papel político resultaron esenciales en la corte imperial.
La oferta se ampliará también con Reinas, una producción hispano-inglesa que contrapone las vidas, decisiones y tragedias de dos de las figuras más emblemáticas del siglo XVI: Isabel I de Inglaterra y María Estuardo. La serie permite conocer la compleja relación entre ambas soberanas, marcada por tensiones políticas, religiosas y personales que cambiaron el rumbo de la historia europea.
Cine histórico para completar el recorrido
Para ofrecer un panorama aún más amplio, la programación incluirá la película La corona partida, protagonizada por Irene Escolar, Raúl Mérida y Rodolfo Sancho. Este largometraje sirve de puente entre las series Isabel y Carlos, Rey Emperador, y se centra en el convulso periodo que siguió a la muerte de la reina Isabel la Católica, con especial atención la figura de Juana I de Castilla y la lucha por la sucesión. La película completa la trilogía de ficciones históricas que han marcado un antes y un después en la representación audiovisual de la monarquía española.
Fin de semana con viajes en el tiempo y la emisión de Ena
La programación especial de RTVE Reinas culmina durante el fin de semana con una selección de seis capítulos de El Ministerio del Tiempo relacionados con la realeza. Estos episodios permiten a los espectadores revivir algunos de los momentos más icónicos de la historia española a través de las misiones de la patrulla, que en más de una ocasión ha debido intervenir en episodios vinculados a reyes y reinas decisivos. La inclusión de estas entregas aporta un toque de fantasía y aventura, sin abandonar el enfoque didáctico y divulgativo que caracteriza a la serie.
Finalmente, en el prime time tanto del sábado como del domingo, RTVE Reinas emitirá los dos primeros capítulos de Ena: la reina Victoria Eugenia, la esperada ficción que ha motivado la creación de este canal temático y que se estrena este lunes 24 de noviembre.
La serie basada en la novela de Pilar Eyre reconstruye la vida de Victoria Eugenia de Battenberg, su llegada a España, su matrimonio con Alfonso XIII y el complejo escenario político y social en el que le tocó reinar. Su figura, a menudo olvidada, recupera protagonismo a través de una producción que combina grandes interpretaciones y un guion que profundiza en los claroscuros de una época turbulenta.
Disfruta de la semana de Ena y sumérgete en las historias "reales" de RTVE Play ¡No te lo pierdas!