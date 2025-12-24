Detectan un brote de gripe aviar en una granja de Lleida

Los servicios técnicos de la Generalitat de Cataluña han identificado un foco de gripe aviar en una explotación ganadera situada en la provincia de Lleida. Como medida preventiva, se procederá al sacrificio de todos los animales de la granja y se ha establecido una zona de restricción de movimiento de ganado en un radio de diez kilómetros.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, explicó este miércoles en rueda de prensa que, tras confirmarse el brote, se llevaron a cabo inspecciones en las explotaciones más cercanas, sin que hasta ahora se hayan encontrado indicios de la enfermedad en ellas.

Asimismo, Ordeig señaló que el origen del brote podría estar relacionado con un animal salvaje y recordó que actualmente existen otros catorce focos activos de gripe aviar en el conjunto de España.