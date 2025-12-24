Detectan un brote de gripe aviar en una granja de Lleida
- Se va a proceder al sacrificio de todos los animales del lugar
- Actualmente, hay 14 focos activos de gripe aviar en España
Los servicios técnicos de la Generalitat de Cataluña han identificado un foco de gripe aviar en una explotación ganadera situada en la provincia de Lleida. Como medida preventiva, se procederá al sacrificio de todos los animales de la granja y se ha establecido una zona de restricción de movimiento de ganado en un radio de diez kilómetros.
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, explicó este miércoles en rueda de prensa que, tras confirmarse el brote, se llevaron a cabo inspecciones en las explotaciones más cercanas, sin que hasta ahora se hayan encontrado indicios de la enfermedad en ellas.
Asimismo, Ordeig señaló que el origen del brote podría estar relacionado con un animal salvaje y recordó que actualmente existen otros catorce focos activos de gripe aviar en el conjunto de España.
Mes y medio desde el confinamiento
Hace un mes y medio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decretó el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre con el objetivo de prevenir y controlar el contagio de la gripe aviar, según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La restricción afectaba a todas las granjas avícolas al aire libre en cualquier método de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo, así como las que produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor.
En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió la semana pasada que se informe en el etiquetado de que los huevos camperos han dejado de serlo desde que el Ministerio de Agricultura decretó en noviembre el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral criadas al aire libre como consecuencia de la gripe aviar.