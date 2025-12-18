La OCU pide que se informe de que los huevos camperos han dejado de serlo por las restricciones de la gripe aviar

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido este jueves que se informe en el etiquetado de que los huevos camperos han dejado de serlo desde que el Ministerio de Agricultura decretó en noviembre el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral criadas al aire libre como consecuencia de la gripe aviar.

Tras realizar un análisis en supermercados, la organización ha comprobado que siete marcas todavía mantienen en su etiquetado la denominación de huevos "camperos" o "ecológicos", algo que no se da en las actuales circunstancias.

Así, ha explicado la OCU, el consumidor está pagando actualmente un sobreprecio del 27% por unos huevos cuyo valor añadido (el acceso al aire libre de las gallinas ponedoras) ha desaparecido temporalmente. Y es que mientras una docena de huevos de suelo cuesta ahora 3,25 euros, los camperos salen por 4,13 euros.

A ello hay que sumar que los precios están en máximos históricos "desde las primeras noticias de la crisis aviar en EE.UU., acumulando desde entonces una subida de 1 euro la docena", ha añadido la organización de consumidores.