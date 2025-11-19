Gripe aviar: ¿es seguro comer huevos y carne si están contaminados?

El Gobierno español ha impuesto el confinamiento temporal de las aves de corral criadas al aire libre en todo el país, para evitar que entren en contacto con aves silvestres migratorias, potenciales portadoras del virus H5N1. La medida obedece a un repunte importante de brotes de gripe aviar en Europa, lo que ha elevado el riesgo para las explotaciones avícolas.

Las medidas son preventivas: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las describe como temporales y se aplicarán “el tiempo que sea necesario” para contener el riesgo y tranquilizar tanto al sector avícola como a los consumidores. Las aves migratorias representan un vector clave para transmitir el virus a las aves de corral, y por eso se busca reducir el contacto.

El virus H5N1 es altamente contagioso entre aves y puede provocar mortalidad significativa en granjas, con consecuencias sanitarias y económicas muy graves.

¿Existe riesgo para los consumidores? No hay riesgo para los consumidores, incluso en el caso improbable de que consumiesen carne o huevos contaminados por el virus, siempre que estén bien cocinados. "Hasta ahora, el contagio a seres humanos solo se ha dado por un contacto estrecho con los animales, por lo que la comida cocinada no debería dar ningún problema", aclara a RTVE Noticias José Antonio López, JAL, investigador y catedrático de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. "Lógicamente, lo ideal sería que estos productos no entrasen en la cadena alimenticia humana, pero, si esporádicamente, uno por ejemplo se come un huevo de una gallina que está infectada, siempre que esté bien cocinado, no debería haber problemas", subraya. “Los virus gripe son muy termolábiles, es decir, a partir de 70ºC se inactivan totalmente, mueren.“ "Los virus de la gripe son muy termolábiles, es decir, a partir de 70ºC se inactivan totalmente, mueren. Si el alimento está cocinado, no hay peligro", coincide Juan José Badiola, catedrático emérito de Salud Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Además, tal y como cuenta, las medidas biosanitarias son muy estrictas en nuestro país, lo que aporta mayor seguridad al consumidor: "En cuanto aparece un brote de gripe aviar en una granja, automáticamente queda clausurada. No puede salir nada de allí, y menos al mercado alimentario". El cierre de la explotación avícola conlleva siempre el sacrificio de todas las aves que hay en ella, como un procedimiento de último recurso obligatorio para detener la propagación del virus. Se complementa con rigurosas medidas de bioseguridad, como la restricción de movimiento de aves, desinfección exhaustiva, control de acceso a las granjas, y la eliminación segura de cadáveres para evitar el contacto con aves silvestres y otras fuentes de infección. Los huevos suben más de un 22% en un año, el alimento que más se encarece en la compra Daniel Flores, Jaime Gutiérrez

¿Y si la carne o los huevos proceden de otro país? Tampoco debería preocuparnos. Es extremadamente difícil incluso que se dé la posibilidad de que esos productos estén contaminados, ya que las importaciones están muy controladas desde el punto de vista sanitario. "Los países que exportan a la Unión Europea deben cumplir unos estándares de seguridad alimentaria que son los mismos que tenemos aquí en España", puntualiza Badiola. Además, en España la mayor parte de este mercado es nacional, seguido de lejos por otros países, sobre todo de la Unión Europea, donde la regulación alimentaria se caracteriza por su carácter estricto. En lo que llevamos de 2025, el principal país no comunitario al que hemos comprado huevos —con un 28% de las importaciones— es Ucrania, con 9,7 millones de kilos, según datos del Ministerio de Economía. Pero esta cifra, solo superada por los huevos importados de Portugal, representa un porcentaje ínfimo del consumo total de los hogares españoles. España es el principal corredor migratorio de aves de Europa occidental. J. A. BERNAT / GETTY

¿Y qué ocurre con esos productos que no pasan ningún control sanitario? Aunque pueda parecer paradójico, muchos productos considerados "ecológicos" quedan fuera de los reglamentos de seguridad alimentaria, por lo que conviene extremar las precauciones con ellos. "El concepto de productos ecológicos vende mucho, pero hay mucho mito, mucha leyenda urbana con respecto a su calidad. Lo cierto es que buena parte de esa comida casera no pasa los controles que aquella que llega a nuestros mercados oficialmente", defiende el catedrático de Microbiología José Antonio López. López aclara que no se refiere a las granjas ecológicas estandarizadas, dedicadas a la producción masiva de huevos, las que "lógicamente también pasan los controles pertinentes", sino a “muchas granjas caseras, pequeñas, que por ejemplo crían gallinas, y no pasan los controles que sí pasan las grandes factorías y explotaciones, sean ecológicas o no". "Una familia puede tener cuatro gallinas en un corral, que no pasan los controles pertinentes y que, en un momento dado, como ocurre en el Sudeste asiático, pueden infectarse y transmitir el virus a esa familia", agrega.

¿Existe riesgo para los seres humanos que se infecten por otras vías? De forma general, el riesgo para la salud humana por la gripe aviar es bajo, pero no inexistente. La mayoría de los virus de gripe aviar no infectan fácilmente a las personas, y cuando esto ocurre suele ser porque hubo un contacto muy estrecho con aves enfermas —granjas, mercados, manipulación de animales...—. “Este virus influenza tipo A de la cepa H5N1 está considerado como altamente patógeno, lo que significa que se contagia muy fácilmente y provoca una grave enfermedad que mata a muchas aves. “ "Este virus influenza tipo A de la cepa H5N1 está considerado como altamente patógeno, lo que significa que se contagia muy fácilmente y provoca una grave enfermedad que mata a muchas aves. En cambio, para los humanos no está considerado un virus grave", explica Badiola, quien detalla que "para que haya una infección a humanos de un ave enferma tienen que cumplirse tres condiciones: contacto directo, estrecho y de una mínima duración. Por eso la mayor parte de los casos humanos que se han dado han estado relacionados con el sector de la avicultura". Aunque, eso sí, en los casos en que se produce la infección, puede causar enfermedad grave. "En todo el mundo, con el H5N1, se han dado cerca de 900 casos en personas. No solo por zoonosis de aves a humanos, sino también de mamíferos a humanos, porque el virus está circulando entre mamíferos: elefantes y lobos marinos, granjas peleteras, granjas de vacas... De estos casos, es cierto que hasta un 50% ha sido mortal. Lo que ocurre es que seguramente habrá habido muchos más, que por ser asintomáticos o leves no se han detectado", asegura por su parte el microbiólogo José Antonio López, JAL.

Entonces, ¿por qué se ha confinado también a las aves domésticas? El virus H5N1 circula en aves silvestres migratorias—patos, gansos...— que viajan miles de kilómetros y pueden portar el virus. En este momento, nos encontramos en plena temporada de migración otoñal, cuando muchas especies atraviesan nuestro país mientras se desplazan hacia latitudes más cálidas para pasar el invierno. Las aves domésticas al aire libre pueden convertirse en el nexo de unión entre la fauna silvestre y las granjas comerciales, ya que el virus puede entrar en una explotación cercana a través del calzado, vehículos, agua, alimentos... Y eso se traduce en millones en pérdidas: sacrificio animal, cierre temporal, escasez de productos, alza de precios... "Este virus no surge por generación espontánea, sino que lo transmiten las aves de paso. Van a las granjas donde las gallinas están libres y comen al aire libre, porque es muy goloso para ellas. Por eso es una medida acertada que se ha tomado en todo el mundo: confinar a los animales para que no tengan la posibilidad de tener contacto con aves externas infectadas", opina JAL en este sentido.

¿Existe riesgo de que el virus mute y pueda transmitirse entre humanos? Es un riesgo que existe, pero que todavía no se ha producido. Ni siquiera aún se ha podido probar que sea capaz de transmitirse entre otros mamíferos, aunque ya ha logrado contagiar a varias especies. "El virus H5N1 se ha detectado en mapaches, en zorros, en mamíferos marinos… Y en Estados Unidos ha hecho una cosa rarísima: se ha hecho contagioso y es además grave para el ganado vacuno. Son dos cosas insólitas: infectar a una especie no habitual, como es la vaca, y además afectar predominantemente a las glándulas mamarias, lo que hace que se transmita por la leche", apunta Juan José Badiola. “Estamos muy cerca del salto para que se pueda transmitir entre persona [...] Si eso se produjera, estaríamos a la entrada de la próxima pandemia.“ "Estamos muy cerca del salto para que se pueda transmitir entre personas. Se han producido infecciones a personas, pero hasta ahora esas personas infectadas no han sido capaces de infectar a otras. Si eso se produjera, estaríamos a la entrada de la próxima pandemia", vaticina este especialista en enfermedades emergentes. En la misma línea, José Antonio López manifiesta que "el peligro puede estar en que el virus está mutando constantemente, y si las aves tienen contacto con los cuidadores, puede pasar a humanos, seguir evolucionando y facilitar con el tiempo que acabe transmitiéndose entre humanos, y hablaríamos ya de una pandemia". Las explotaciones avícolas pueden tener cientos de miles de ejemplares. GUSTAVO VALIENTE / EP

¿Qué sector avícola está más afectado? El sector principalmente afectado en España es el avícola de puesta de huevos, porque cuenta con gallinas que desarrollan su cría al aire libre. En menor medida está afectado el sector de la carne de ave, aunque está menos expuesto porque su producción se desarrolla principalmente en el interior de naves. El último recuento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con datos a 2024, recoge que hay 47,8 millones de gallinas ponedoras, de las que casi el 12% se crían al aire libre, es decir, 5,67 millones han tenido que ser confinadas. Según datos del Ministerio de Economía, los brotes de gripe aviar detectados en las últimas semanas en España han obligado a sacrificar 2,5 millones de gallinas ponedoras, lo que supone un 5% del censo total.