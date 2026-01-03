Conflicto Estados Unidos - Venezuela, última hora en directo hoy: Maduro acusa a EE.UU. de una "gravísima agresión militar" y activa el estado de conmoción exterior
- Caracas vive una noche de tensión tras varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones
La capital de Venezuela, Caracas, vive una noche de tensión después de haber registrado varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones que se han registrado desde poco antes de las 2:00 de la madrugada (7:00 hora peninsular española) del sábado.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de ataques terrestres tras semanas de despliegue militar en el Caribe. Según la CBS, el republicano dio luz verde a los bombardeos desde el día de Navidad. El Gobierno de Nicolás Maduro habla de "gravísima agresión militar" y ha activado el estado de conmoción exterior. Estas son las últimas novedades:
- Trump dio luz verde al Ejército estadounidense para llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela hace días
- Colombia reclama reuniones urgentes entre la ONU y la OEA
- Podemos exige al Gobierno romper relaciones con EE.UU. y la OTAN: "O les paramos o arrasarán con todo"
En directo, última hora del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela:
9:50
La oposición venezolana decide no realizar comentarios sobre los ataques de EE.UU.
Miembros de la oposición venezolana han sido consultados por la agencia Reuters sobre los bombardeos de EE.UU. sobre el país caribeño, pero han decidido no realizar comentarios.
9:43
El aeropuerto militar de Caracas, con restos de fuego y daños en vallado tras explosiones
Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, ha sido constatados por RTVE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunciara una "agresión militar" de Estados Unidos.
Además del fuego, en el lugar se observan restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró Estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos", luego de las explosiones ocurridas durante la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos Miranda, Aragua y La Guaira.
Detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado en Caracas, en momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.
En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportan detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y en La Carlota.
9:38
Estados Unidos confirma el ataque en Venezuela
Un oficial del Ejército estadounidense habría confirmado a la agencia Reuters el ataque de esta madrugada contra Venezuela.
“ESPECIAL | Estados Unidos confirma el ataque en Venezuela— Radio 5 (@radio5_rne) January 3, 2026
¿¿ Un oficial del ejército estadounidense lo habría confirmado a la agencia Reuters
¿¿EN DIRECTO: https://t.co/kYj3vhURGS pic.twitter.com/vevaaYfuO7“
9:33
Cuba condena el "criminal" ataque de EE.UU. a Venezuela y pide reacción internacional
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denuncia este sábado el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que "nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada".
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condena "enérgicamente la agresión militar en curso de EE.UU. contra Venezuela". "Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EE.UU. ni a ningún otro país", ha señalado.
9:25
Recordamos: En Venezuela esta noche se han registrado explosiones en Caracas e incidentes en la ciudad de Maracaibo y en la base militar de El Libertador, la más importante del país.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha emitido un comunicado en el que acusa directamente a Estados Unidos.
“¿En Venezuela esta noche se han registrado explosiones en Caracas e incidentes en la ciudad de Maracaibo y en la base militar de El Libertador, la más importante del país— Radio 5 (@radio5_rne) January 3, 2026
¿¿El gobierno de Maduro ha emitido un comunicado en el que acusa directamente a EE.UU
¿¿@Bueno98Carlos pic.twitter.com/9QSdE0kFdV“
9:20
Ione Belarra: "Rompamos relaciones con EE.UU. y salgamos de la OTAN"
Ione Belarra se ha unido al mensaje de Irene Montero y pide que España rompa relaciones con EE.UU. y salga de la OTAN.
"EE.UU. piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela", ha escrito en X.
9:16
Irene Montero denuncia que "EE.UU. es un peligro" y pide al Gobierno romper "toda alianza"
La líder de Podemos, Irene Montero, ha reaccionado al ataque estadounidense sobre Venezuela y denuncia "EE.UU. es un peligro" y "o les paramos o arrasarán con todo".
"España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EE.UU., empezando por la OTAN", ha pedido Montero en X. "Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo", ha concluido.
9:13
Venezuela denunciará ante la ONU la "gravísima agresión militar" de EE.UU.
El Gobierno de Venezuela ha anunciado en la madrugada de este sábado que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas la "gravísima agresión militar" de Estados Unidos en su territorio, luego de que varias explosiones se escucharan en localidades civiles y militares de Caracas y los estados centrales de Miranda y La Guaira.
9:07
El Ministerio español de Asuntos Exteriores confirma que se trata de un "ataque aéreo"
RTVE ha contactado con el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que ha confirmado que se trata de un "ataque aéreo" contra Venezuela, tras comprobar que todos los trabajadores de la embajada en Caracas están a salvo.
8:58
Trump dio luz verde al Ejército estadounidense para llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela hace días, según informaron funcionarios estadounidenses a CBSNews
Estados Unidos estaba listo el día de Navidad para atacar Venezuela, autorizado por Donald Trump, pero los ataques aéreos en Nigeria contra objetivos del ISIS tuvieron prioridad, según las fuentes recogidas por CBSNews.
Los días posteriores a Navidad abrieron más posibilidades de ataque, pero la operación se pospuso en parte debido al clima. El Ejército estadounidense quería condiciones meteorológicas que fueran favorables para el éxito de la misión.
8:50
El Gobierno de Maduro acusa a Estados Unidos de una "gravísima agresión militar"
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.
En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".
8:45
Buenos días, abrimos narración en directo sobre las explosiones que sufre esta madrugada Caracas, capital de Venezuela. En redes sociales han circulado imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.