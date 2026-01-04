Sánchez lamenta que "algunos progresistas" compren "la narrativa" de la ultraderecha y promete culminar la legislatura

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia de su partido en la que ha lamentado que "algunos progresistas" han comprado "la narrativa" de la ultraderecha y que se han entregado "a la nostalgia y la derrota".

"Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda sólo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas. En definitiva, que deberíamos tirar la toalla", dice Sánchez en la misiva.

A pesar de ello, el jefe del Ejecutivo asegura haber "escuchado sus argumentos" pero que no los comparte. Por ello, Sánchez se ha comprometido a no renunciar a "culminar la legislatura" y anima a sus cuadros a mantener la "convicción y cabeza alta" en 2026.

"No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima", ha recalcado en la carta.

También carga contra PP y Vox: "Sabemos que la coalición PP –VOX y sus cómplices seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan, aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia". Y sostiene que "la internacional ultraderechista seguirá tratando de arrastrar a Europa a los recortes y la privatización del Estado del Bienestar".

Pide encarar el 2026 con energía "y nuevas políticas" En la carta, de tres páginas, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE asume "la dificultad del momento", pero pide afrontar el 2026 "cargados de energía, nuevas políticias y la ambición de siempre". En ese sentido, Sánchez saca pecho de los "mejores resultados económicos, sociales y medioambientales de la história democrática de España" como aval de su gestión y defiende que "nuestro modelo funciona". Todo ello sirve de pretexto para retomar un curso político que, antes de Navidad, estuvo marcado por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que cercan al PSOE y los malos resultados cosechados en las elecciones en Extremadura. A esta situación se suma la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, con una mayoría de investiduta erosionada. Cierre del año parlamentario del Gobierno: mayoría erosionada y enredado en presuntos casos de acoso y corrupción Àlex Cabrera Como muestra de que Sánchez intentará también retomar la iniciativa con sus socios de investidura, el próximo jueves 8 de enero recibirá en la Moncloa al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, con el objetivo de desencallar el nuevo modelo de financiación para Cataluña.