Sánchez lamenta que "algunos progresistas" compren "la narrativa" de la ultraderecha y promete culminar la legislatura
- El presidente condena con rotundida "la reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela"
- Sánchez retomará su agenda el jueves con una reunión con Junqueras en Moncloa
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia de su partido en la que ha lamentado que "algunos progresistas" han comprado "la narrativa" de la ultraderecha y que se han entregado "a la nostalgia y la derrota".
"Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda sólo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas. En definitiva, que deberíamos tirar la toalla", dice Sánchez en la misiva.
A pesar de ello, el jefe del Ejecutivo asegura haber "escuchado sus argumentos" pero que no los comparte. Por ello, Sánchez se ha comprometido a no renunciar a "culminar la legislatura" y anima a sus cuadros a mantener la "convicción y cabeza alta" en 2026.
"No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima", ha recalcado en la carta.
También carga contra PP y Vox: "Sabemos que la coalición PP –VOX y sus cómplices seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan, aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia". Y sostiene que "la internacional ultraderechista seguirá tratando de arrastrar a Europa a los recortes y la privatización del Estado del Bienestar".
Pide encarar el 2026 con energía "y nuevas políticas"
En la carta, de tres páginas, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE asume "la dificultad del momento", pero pide afrontar el 2026 "cargados de energía, nuevas políticias y la ambición de siempre".
En ese sentido, Sánchez saca pecho de los "mejores resultados económicos, sociales y medioambientales de la história democrática de España" como aval de su gestión y defiende que "nuestro modelo funciona".
Todo ello sirve de pretexto para retomar un curso político que, antes de Navidad, estuvo marcado por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que cercan al PSOE y los malos resultados cosechados en las elecciones en Extremadura. A esta situación se suma la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, con una mayoría de investiduta erosionada.
Como muestra de que Sánchez intentará también retomar la iniciativa con sus socios de investidura, el próximo jueves 8 de enero recibirá en la Moncloa al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, con el objetivo de desencallar el nuevo modelo de financiación para Cataluña.
Condena a la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela
Sánchez también trata los últimos acontecimientos en Venezuela en su carta de este domingo para defender su acción de Gobierno. "La reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela, acto que condenamos con rotundidad, así como el sufrimiento de los pueblos de Ucrania y Palestina, nos recuerdan cuan importante es contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos", afirma en el texto.
El jefe del Ejecutivo sostiene que España tiene "una responsabilidad global" y que es "una de las pocas voces" que aún defienden con firmeza la paz y el derecho internacional. "Más allá de nuestras fronteras, nuestro Gobierno progresista significa esperanza allí donde lo impensable ya es una triste realidad", relata.