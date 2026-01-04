Sánchez y Junqueras se reunirán en Madrid el 8 de enero con la financiación singular encima de la mesa

Tras el parón por Navidad se retoma el curso político con una cita destacada: el 8 de enero se reunirán en la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Así lo ha anunciado el propio Junqueras en una entrevista que ha concedido a El Periódico.

El encuentro tiene como objetivo desencallar el nuevo modelo de financiación que pactaron Esquerra y el PSC para cerrar el acuerdo de investidura de Salvador Illa.

"Esquerra no tiene prisa, pero la socieda catalana sí", resume Junqueras, que cree que esta reunión "de máximo nivel" en Madrid permitirá avanzar en esta cuestión. El líder de los republicanos, además, ha avanzado que en la próxima semana se concretará los recursos de más que podría recibir Cataluña con este nuevo modelo.

Este encuentro lo confirmó Pedro Sánchez en la rueda de prensa de balance de 2025, aunque sin concretar la fecha en la que se iba a producir. Los republicanos también exigieron este encuentro a mediadios de diciembre después de conocer los presuntos casos de currupción que cercan al PSOE.

La reunión del próximo jueves, sin embargo, no solo debe servir para clarificar el modelo de financiación singular que exige Esquerra. Junqueras también pone encima de la mesa que pedirá a Sánchez avances en la condonación del FLA, la recaudación del IRPF y la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.