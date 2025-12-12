Nogueras apela a ERC a unir fuerzas para "forzar" al Gobierno aprovechando su "debilidad"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha instado a Esquerra Republicana de Cataluña para que los 14 diputados independentistas actúen conjuntamente en Madrid y "fuercen" al Gobierno a hacer concesiones para Cataluña. En una entrevista en el 'Cafè d'idees', de La 2 y Ràdio 4, Nogueras ha defendido que la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez es "una oportunidad" para transformar la "división" entre los dos grupos en una "fortaleza".

“☕ @miriamnoguerasM insta ERC a aprofitar la debilitat del govern espanyol per forçar-lo a fer concessions



🗣️ "Aquesta divisió l'hem de convertir en la nostra fortalesa. No em refereixo només als 7 diputats de @JuntsXCat, em refereixo als 14"



📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/wNBDHKtEDv“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 12, 2025

Nogueras ha asegurado que el gobierno de Illa "no lo hará nunca" y que debe aprovecharse la correlación de fuerzas actual. "Si en lugar de 7 somos 14, podemos dar un salto para Cataluña", ha afirmado.

Tensión con Esquerra tras la votación La votación en el Congreso supuso el segundo revés consecutivo para el Gobierno español, rechazado por PP, Vox, UPN y también por Junts. Tras el resultado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, criticó el voto en contra de Junts afirmando que "hace daño a Cataluña". Nogueras ha replicado este viernes que "muchas cosas cambiarían" si los republicanos dedicaran "la energía a reclamar lo que pertenece a la ciudadanía" en lugar de "insultar". “☕ @miriamnoguerasM, sobre ERC: "Si l'energia i la força que alguns gasten a insultar-nos o atacar-nos la dediquessin a exigir al govern espanyol, segurament moltes coses canviarien"@JuntsXCat @JuntsxCatMadrid



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/WnVNJh2xnn“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 12, 2025

Justificación del 'no' a los objetivos de déficit La líder de Junts ha defendido el voto contrario de su partido a los objetivos de déficit presentados por el Gobierno español. Según ella, los 1.000 millones anunciados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para Cataluña son "una zanahoria más" y están muy lejos de lo que realmente correspondería a Cataluña. Nogueras ha apuntado que la cifra debería superar los 8.000 millones y ha advertido que, sin un techo de gasto, no habrá apoyo a los Presupuestos Generales. “☕ @miriamnoguerasM justifica el 'no' de @JuntsXCat @JuntsxCatMadrid a la senda de dèficit



🗣️ "Han de ser més de vuit mil milions els que ens pertocarien. No podem vendre mil com si fos la gran cosa, és una pastanaga més"



📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/RuTpRUwYkI“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 12, 2025 La diputada también ha acusado a Montero de actuar pensando "más en las elecciones andaluzas" que en las necesidades de Cataluña.

Ninguna relación con el PSOE Nogueras ha celebrado que Pedro Sánchez haya admitido "incumplimientos" con Junts y ha asegurado que existe "una manera distinta de relacionarse" con el Ejecutivo estatal. Sin embargo, ha negado "absolutamente" mantener conversaciones con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como publicaba El Mundo. "No hablo ni con Zapatero ni con nadie del PSOE. No tenemos relación, no estamos negociando", ha remarcado. “☕ @miriamnoguerasM desmenteix "absolutament" que Zapatero mantingui converses discretes amb @JuntsXCat @JuntsxCatMadrid



🗣️ "No tenim relació amb el PSOE, no estem negociant"



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/vYHCWG8xyC“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 12, 2025