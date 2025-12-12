Nogueras apela a ERC a unir fuerzas para "forzar" al Gobierno aprovechando su "debilidad"
- La portavoz de Junts en el Congreso, defiende el 'no' a los objetivos de déficit: "Es una zanahoria más"
- Desmiente que el partido tenga converses con el PSOE o José Luis Rodríguez Zapatero
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha instado a Esquerra Republicana de Cataluña para que los 14 diputados independentistas actúen conjuntamente en Madrid y "fuercen" al Gobierno a hacer concesiones para Cataluña. En una entrevista en el 'Cafè d'idees', de La 2 y Ràdio 4, Nogueras ha defendido que la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez es "una oportunidad" para transformar la "división" entre los dos grupos en una "fortaleza".
Nogueras ha asegurado que el gobierno de Illa "no lo hará nunca" y que debe aprovecharse la correlación de fuerzas actual. "Si en lugar de 7 somos 14, podemos dar un salto para Cataluña", ha afirmado.
Tensión con Esquerra tras la votación
La votación en el Congreso supuso el segundo revés consecutivo para el Gobierno español, rechazado por PP, Vox, UPN y también por Junts. Tras el resultado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, criticó el voto en contra de Junts afirmando que "hace daño a Cataluña". Nogueras ha replicado este viernes que "muchas cosas cambiarían" si los republicanos dedicaran "la energía a reclamar lo que pertenece a la ciudadanía" en lugar de "insultar".
Justificación del 'no' a los objetivos de déficit
La líder de Junts ha defendido el voto contrario de su partido a los objetivos de déficit presentados por el Gobierno español. Según ella, los 1.000 millones anunciados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para Cataluña son "una zanahoria más" y están muy lejos de lo que realmente correspondería a Cataluña. Nogueras ha apuntado que la cifra debería superar los 8.000 millones y ha advertido que, sin un techo de gasto, no habrá apoyo a los Presupuestos Generales.
La diputada también ha acusado a Montero de actuar pensando "más en las elecciones andaluzas" que en las necesidades de Cataluña.
Ninguna relación con el PSOE
Nogueras ha celebrado que Pedro Sánchez haya admitido "incumplimientos" con Junts y ha asegurado que existe "una manera distinta de relacionarse" con el Ejecutivo estatal. Sin embargo, ha negado "absolutamente" mantener conversaciones con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como publicaba El Mundo. "No hablo ni con Zapatero ni con nadie del PSOE. No tenemos relación, no estamos negociando", ha remarcado.
Mensaje político y reivindicación del modelo catalán
La diputada ha defendido que Cataluña "nunca ha sido conformista" y ha insistido en que el trabajo político no es "seductor", pero es "lo único que necesita la gente". Ha reivindicado el acuerdo de Bruselas y la consideración de nación catalana, y ha reflexionado que cada vez que los partidos españoles necesitan los votos catalanes, "lo imposible pasa a ser posible".
Nogueras también ha destacado las medidas logradas esta semana, como el aplazamiento del Verifactu o la ley contra la multirreincidencia, y ha advertido que Junts "no dará carta blanca" al Gobierno español.