Cierre del año parlamentario del Gobierno: mayoría erosionada y enredado en presuntos casos de acoso y corrupción

Tres jerséis con estampado de renos y abetos entre los escaños del Congreso han indicado que la de este jueves era la última sesión plenaria antes del parón por Navidad. La proximidad de estas fiestas, sin embargo, no se ha traducido en un final de curso dulce para el Gobierno. Más bien todo lo contrario: el Ejecutivo ha visto de nuevo que su mayoría de investidura está erosionada. A todo ello se suman los presuntos casos de agresión sexual y de corrupción que cercan al PSOE.

Los grupos de la oposición, principalmente PP y Vox, se han encargado de plasmar en la Cámara Baja que el Ejecutivo tiene muchas dificultades para sacar adelante su agenda, y también han querido recordar a la opinión pública que el caso Ábalos y Leire Díez no son ajenos al Partido Socialista.

El Gobierno intenta despejar todo tipo de dudas ante este escenario y mantiene que la legislatura está viva y que irá “hasta 2027 y más allá”. Así lo indicaba esta misma semana el propio presidente Pedro Sánchez, quien se aventuraba a decir que su intención es la de seguir en la Moncloa hasta el año 2031.

A pesar de las adversidades, el Ejecutivo saca pecho y dice que se irá de vacaciones con varias victorias parlamentarias: entre ellas el alza del sueldo de los funcionarios hasta 2028, el aplazamiento del nuevo reglamento de facturación electrónica para empresas ‘Verifactu’ y también nuevas ayudas para los afectados por el volcán de la Palma.

Detenciones, presuntos casos de acoso y sin el voto de Ábalos El contexto no es fácil para el PSOE en estos momentos. La sesión plenaria de este jueves ha arrancado con la noticia que el juez del Tribunal Supremo abría juicio oral contra el exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, también contra Koldo García y el presunto conseguidor y comisionista Víctor de Aldama. En los pasillos, el ministro más madrugador, Ángel Víctor Torres, no se ha querido pronunciar al respecto. Tampoco ha querido hacer ninguna declaración sobre la detención de la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI. La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar y realiza varios registros vinculados a Leire Díez Mª Carmen Cruz Martín No ha habido tampoco declaraciones a la prensa del titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, sobre las últimas denuncias de acoso sexual presentadas por mujeres del partido. “Vamos a hablar de funcionarios”, se ha limitado a decir López antes de cruzar la puerta que da acceso al hemiciclo. A todo esto, se suma otra nueva situación que complica un poco más la aritmética al PSOE en la Cámara Baja: la suspensión de derechos parlamentarios a José Luis Ábalos. Este miércoles la Mesa ha decidido retirarle el derecho al voto y suspender su sueldo después de que el Supremo haya desestimado su recurso contra el auto de procesamiento dictado por el juez sobre el caso de los contratos por la compra de mascarillas. El Supremo abre juicio oral contra Ábalos, Koldo García y Aldama por la trama de las mascarillas Mª Carmen Cruz Martín Este jueves Ábalos ya no ha podido votar en ninguno de los puntos del orden del día. Las mayorías, sin embargo, no cambian. Fuentes de la Mesa sostienen que la composición del Congreso quedará igual, en 350 diputados, y que la mayoría absoluta seguirá fijada en 176 votos. Podemos ha querido aprovechar la situación que vive el PSOE para dejar claro que la formación “está preocupada por la falta de explicaciones”. Ha sido su secretaria general y diputada Ione Belarra quien ha insistido en que los socialistas ya no pueden hablar de “manzanas podridas” y que tienen “un problema serio de machismo”. También el PP se ha querido pronunciar. Ha sido su secretario general y diputado, Miguel Tellado, quien ha sostenido que en estos momentos “todo el Gobierno de Sánchez está bajo sospecha”. Tellado ha exigido al presidente que asuma “responsabilidades políticas” y, nuevamente, que convoque elecciones anticipadas.