Gobierno, UGT y CSIF firman la subida salarial pactada para los empleados públicos: un 11% acumulado hasta 2028

El ministerio de la Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF han firmado este jueves el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos que supondrá un alza de un 11% en cuatro años. De momento, CC.OO. ha decidido no participar en la firma de este pacto y no ha tomado una decisión final.

La firma de este pacto se ha celebrado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha acompañado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, y a los representantes sindicales que han formado parte de la mesa de negociación que ha reunido hasta en seis ocasiones.

Pedro Sánchez ha tomado la palabra tras la firma y ha agradecido a los sindicatos "su trabajo y paciencia". El presidente asegura que este paso supone "un triunfo de la voluntad de diálogo y una victoria para millones de funcionarios". Además, ha enfatizado que de esta forma "se refuerzan las condiciones laborales y la dignidad salarial del empleo público". Y añade Sánchez que esta subida sigue una hoja de ruta que beneficia a los empleados públicos y que se alinea con el compromiso de España con la Unión Europea: "es el camino opuesto a la precarización y los recortes".

01.07 min Gobierno y sindicatos pactan una subida salarial para los funcionarios del 11% hasta 2028

"Se ha conseguido el mejor acuerdo posible" En la misma línea que el presidente del Gobierno, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha valorado muy positivamente esta subida acordada. También ha dado las gracias a los agentes sindicales firmantes por su predisposición y por "demostrar su altura política, que combina la defensa de los derechos sindicales con la responsabilidad de los compromisos europeos". Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, coincide con una idea repetida por todos los intervinientes: "Se ha conseguido el mejor acuerdo posible". Asimismo, Araque ha subrayado que el documento firmado "sirve para afrontar los cambios necesarios en las administraciones públicas" y ha reconocido que "no ha sido nada fácil" llegar hasta aquí para que "los empleados de los servicios públicos no se queden atrás". El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha explicado que su sindicato ha sellado este pacto "por su compromiso" con los trabajadores públicos pero ha reprochado al Ejecutivo que no se haya sentado antes a negociar. En su intervención ha querido poner en valor también que los funcionarios van a poder recuperar casi 3 puntos del poder adquisitivo perdido en los últimos años.

¿Qué subida de salarios se ha firmado? El acuerdo para subir los salarios a los empleados públicos implicará cambios ya en la próxima nómina de diciembre. El aumento para 2025 es de un 2,5% y con carácter retroactivo desde enero de este año. A esa subida para este año le seguirá otra de un 1,5% para el año 2026, con un extra variable de un 0,5% más si el IPC es igual o superior al 1,5% al cierre del año. Después, para 2027 habrá otro aumento de un 4,5% y ya, en 2028, un 2% más. La mesa negociadora ha hecho un cálculo que apunta a una subida acumulada del 11,4%, al final del periodo de cuatro años, por el efecto arrastre de consolidar cada año la subida en las tablas salariales.