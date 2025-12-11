El Supremo abre juicio oral contra Ábalos, Koldo García y Aldama por la trama de las mascarillas

El juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado auto de apertura del juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la trama sobre presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia en el Ministerio de Transportes.

El juez envía a juicio a los tres por los delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad documental y prevaricación.

Según el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso RTVE, el instructor ha decidido mantener en prisión provisional, comunicada y sin fianza a Ábalos y Koldo García, mientras que de Aldama seguirá en libertad, pero con las mismas medidas cautelares: comparecencias quincenales ante el juzgado, prohibición de abandonar España y retirada de pasaporte. Contra la resolución, no cabe interponer recurso.

El exministro y su exasesor permanecen en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre, cuando decidió enviarles a prisión ante el "riesgo extremo" de fuga de ambos tras conocerse los escritos de la Fiscalía y las acusaciones, que solicitaban hasta 30 años de cárcel.

Precisamente este martes, la Sala de Apelación del Supremo confirmó el procesamiento de Ábalos y Koldo García, desestimando así los recursos presentados por ambos contra el auto de 3 de noviembre dictado por el instructor Leopoldo Puente, que acordó el pase a procedimiento abreviado de la causa que sigue contra ellos y contra el empresario Víctor de Aldama por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.