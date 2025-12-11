El Supremo abre juicio oral contra Ábalos, Koldo García y Aldama por la trama de las mascarillas
- Y decide mantener en prisión provisional al exministro y a su exasesor
- Asimismo les impone una fianza de 60.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias
El juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado auto de apertura del juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la trama sobre presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia en el Ministerio de Transportes.
El juez envía a juicio a los tres por los delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad documental y prevaricación.
Según el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso RTVE, el instructor ha decidido mantener en prisión provisional, comunicada y sin fianza a Ábalos y Koldo García, mientras que de Aldama seguirá en libertad, pero con las mismas medidas cautelares: comparecencias quincenales ante el juzgado, prohibición de abandonar España y retirada de pasaporte. Contra la resolución, no cabe interponer recurso.
“🔴El Supremo abre juicio oral a Ábalos, Koldo García y Aldama por los contratos de las mascarillas— Radio 5 (@radio5_rne) December 11, 2025
🎙️@gema_alfaro https://t.co/tW5wYhuK03 pic.twitter.com/YipL9lSwPR“
El exministro y su exasesor permanecen en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre, cuando decidió enviarles a prisión ante el "riesgo extremo" de fuga de ambos tras conocerse los escritos de la Fiscalía y las acusaciones, que solicitaban hasta 30 años de cárcel.
Precisamente este martes, la Sala de Apelación del Supremo confirmó el procesamiento de Ábalos y Koldo García, desestimando así los recursos presentados por ambos contra el auto de 3 de noviembre dictado por el instructor Leopoldo Puente, que acordó el pase a procedimiento abreviado de la causa que sigue contra ellos y contra el empresario Víctor de Aldama por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.
Les impone una fianza de 60.000 euros
Asimismo el magistrado Puente impone una fianza de 60.000 euros "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran serles impuestas" en el juicio y que deberán prestar en el plazo de cinco días o les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma.
El juez declara competente para el enjuiciamiento de esta causa especial a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y da diez días a las defensas para que presenten sus escritos. Señala que si no se presentan en ese plazo, "se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento". También da diez días a las acusaciones populares para que "soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias".
Se trata del primer juicio del caso Koldo, que tiene otra pieza abierta en el Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y dos más en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivos del partido socialista.
