Ábalos pide su puesta en libertad y acusa al juez de un "uso irrazonable del derecho" para mandarle a prisión

El exministro José Luis Ábalos ha recurrido su ingreso en prisión provisional por el caso Koldo. Una semana después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordara la medida, la defensa del exdirigente socialista le ha acusado de realizar un "uso irrazonable del derecho" basándose en "vaguedades y excusas procesales". Así, ha argumentado que si existiese riesgo de fuga, no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla tras la que acabó entrando en la cárcel.

El juez instructor del caso acordó la prisión provisional sin fianza tanto para Ábalos como para el que fuera su asesor ministerial, Koldo García, por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio por los presuntos amaños en la compra de material sanitario.

En su recurso, el abogado de Ábalos, Carlos Bautista, critica que el magistrado no haya adoptado otras medidas menos lesivas que la cárcel –como una fianza–, lo que le hace pensar que la medida de prisión "tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo" de la del empresario imputado Víctor de Aldama tras su paso por un centro penitenciario.

Por otro lado, cuestiona la justificación de la medida al considerar que el juez ha minusvalorado la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos. Así, recuerda que el exministro tiene un "hijo menor que está a su cargo los fines de semana" y asegura que el exdirigente socialista "tiene residencia fija en territorio español". Del mismo modo, subraya que son medidas que se aplican basándose en el principio de "excepcionalidad": "El riesgo de fuga debe ser real, palpable y reconocible por cualquier tercero, incluso lego en derecho".

Por otro lado, cuestiona que se haya enviado a la cárcel a un diputado sin haber valorado "la afectación" a sus derechos políticos, siendo además una medida que impacta "directamente en los derechos colectivos de los ciudadanos que lo han elegido". "La medida de prisión provisional no puede desconectarse de este impacto", añade.