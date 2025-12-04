Ábalos pide su puesta en libertad y acusa al juez de un "uso irrazonable del derecho" para mandarle a prisión
- Alega que si existiese riesgo de fuga, no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la última vistilla
- Su defensa cree que el juez Leopoldo Puente ha minusvalorado la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales"
El exministro José Luis Ábalos ha recurrido su ingreso en prisión provisional por el caso Koldo. Una semana después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordara la medida, la defensa del exdirigente socialista le ha acusado de realizar un "uso irrazonable del derecho" basándose en "vaguedades y excusas procesales". Así, ha argumentado que si existiese riesgo de fuga, no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla tras la que acabó entrando en la cárcel.
El juez instructor del caso acordó la prisión provisional sin fianza tanto para Ábalos como para el que fuera su asesor ministerial, Koldo García, por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio por los presuntos amaños en la compra de material sanitario.
En su recurso, el abogado de Ábalos, Carlos Bautista, critica que el magistrado no haya adoptado otras medidas menos lesivas que la cárcel –como una fianza–, lo que le hace pensar que la medida de prisión "tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo" de la del empresario imputado Víctor de Aldama tras su paso por un centro penitenciario.
Por otro lado, cuestiona la justificación de la medida al considerar que el juez ha minusvalorado la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos. Así, recuerda que el exministro tiene un "hijo menor que está a su cargo los fines de semana" y asegura que el exdirigente socialista "tiene residencia fija en territorio español". Del mismo modo, subraya que son medidas que se aplican basándose en el principio de "excepcionalidad": "El riesgo de fuga debe ser real, palpable y reconocible por cualquier tercero, incluso lego en derecho".
Por otro lado, cuestiona que se haya enviado a la cárcel a un diputado sin haber valorado "la afectación" a sus derechos políticos, siendo además una medida que impacta "directamente en los derechos colectivos de los ciudadanos que lo han elegido". "La medida de prisión provisional no puede desconectarse de este impacto", añade.
Acusa al juez de "ignorancia supina" sobre extradiciones y recuerda el caso Roldán
En cuanto a que se haya apelado al riesgo de fuga basándose en la "presunta existencia" de inmuebles del exministro en Perú y Colombia, el letrado dice que esto "supone una ignorancia supina acerca de los instrumentos extradicionales existentes" entre esos países y España.
Añade que, incluso de haber elegido un país sin tratado con España, ese tampoco sería seguro para él porque el mundo "se ha hecho muy pequeño" y no podría "dejar de ser reconocido y detectado en ninguno de los 180 países que forman parte del sistema Interpol". "Ejemplo legendario de ello es la huida de Luis Roldán (exdirector de la Guardia Civil durante el Gobierno de Felipe González), que acabó con la entrega a nuestro país por parte de Laos, país que entonces, y ahora, carece de tratado de extradición con España", rememora el recurso.
Agrega que si el magistrado hubiera pensado que existía "un mínimo riesgo de fuga", no habría dado un plazo de siete días para la vistilla, a lo que añade que, antes de entrar en prisión, Ábalos en ninguna ocasión dejó de cumplir con las medidas cautelares que tenía impuestas: comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España
Para el letrado tampoco es suficiente como argumentos "la sola gravedad del delito o la pena, ni cabe un automatismo en la decisión, tal cual parece aquí", ni invocar "la inminencia de juicio oral desconectada de un riguroso análisis de las circunstancias personales". "Es inaceptable que se utilicen los escritos de parte (las acusaciones), para fundamentar un riesgo de fuga", agrega el recurso, que incide en que no se ha producido una "variación de circunstancias personales".
A este respecto, afirma que "ha pasado un mes, no dos años, entre una vistilla y otra". "La única diferencia entre una u otra situación es la existencia de escritos desaforados de acusación en los que se acumulan muchos años de prisión", apunta.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo revisa este jueves los recursos presentados por José Luis Ábalos y Koldo García contra el auto de procesamiento por los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la pieza principal del denominado caso Koldo.
Ambos afrontan peticiones de hasta 30 años de prisión, y Aldama, siete años. Si la Sala de lo Penal rechaza los recursos y se hace firme el auto de procesamiento, el Congreso suspenderá a Ábalos de sus derechos y deberes como diputado.
Además, este miércoles el alto tribunal desestimó otro de los recursos interpuesto por el exministro contra la apertura de una pieza separada en el caso Koldo para investigar las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública, que también implica al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.