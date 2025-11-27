Aldama aporta "pruebas" en la Audiencia Nacional y dice que Torres "debería estar preocupado" por la trama de mascarillas

El empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional como investigado por la trama de mascarillas. A su salida, ha asegurado que ha "aportando pruebas" a la causa, aunque no ha precisado si se trata de imágenes, vídeos o documentos, y ha reiterado que está "colaborando" con la justicia: "Se sabrá todo".

Aunque no ha detallado qué pruebas ha entregado, Aldama ha avanzado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "debería estar preocupado". Según fuentes presentes en su declaración, el entonces presidente canario estaba obsesionado con que le tenían que dar un Ministerio a cambio de todos los favores que estaba haciendo.

En estos términos se ha pronunciado el empresario tras un ahora y veinte minutos declarando ante el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que le investiga por contratos irregulares de material sanitario a cambio de mordidas durante la pandemia, presuntamente adjudicados por el Gobierno de Canarias que entonces presidía Torres.

Preguntado sobre si tiene miedo, el presunto conseguidor ha respondido que el mismo de "siempre" porque "con este Gobierno se puede esperar cualquier cosa". Pese a esto, ha mostrado máxima colaboración con la justicia "desde el minuto uno" y ha subrayado que ha respondido a todas las preguntas que le han hecho en la Audiencia Nacional: "He contado la verdad, no hay otra manera de hacer las cosas".

Torres: "Es una farsa, una vaca que no da más leche" En respuesta a estas acusaciones, el ministro Torres ha sostenido que "estamos ante una farsa que es una vaca que no da más leche". Asimismo, ha negado que esté preocupado, y cree que es Aldama el que debería estarlo: "Quizá el sí debe estar preocupado porque piden decenas de años de cárcel". Según las mismas fuentes, Aldama ha asegurado ante el juez que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaban bajo conocimiento de la reunión que se iba a producir en el Aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez. Su declaración se celebra en una jornada marcada también por la vistilla en el Tribunal Supremo del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su mano derecha, Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente determinará si modifica las medidas cautelares de ambos investigados y se decreta su entrada en prisión provisional, como piden Anticorrupción y la acusación popular liderada por el PP.

Anticorrupción pide 7 años de prisión para el empresario Moreno acordó las declaraciones de Aldama y Koldo a petición de la Fiscalía, después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los contratos entre Canarias y Soluciones de Gestión, la empresa situada en el epicentro de la presunta trama. Además, ambos ya están procesados por el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos, por esta misma rama de la investigación. Anticorrupción pidió para Aldama siete años de prisión, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa cercana a los cuatro millones de euros. Así lo acordó el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un escrito de acusación que remitió al Tribunal Supremo el pasado 19 de noviembre. Por su parte, las acusaciones populares también pidieron siete años de cárcel para el presunto conseguidor, una pena menor que la de los otros dos investigados porque consideran que se debe aplicar la atenuante de confesión por su "actitud colaboradora", lo que ha contribuido al "adecuado esclarecimiento" de los hechos y "ha facilitado" el descubrimiento de otras actuaciones "delictivas" de Ábalos y Koldo La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión y la inhabilitación para Ábalos por la trama de mascarillas Pablo de la Fuente

Moreno entregó a Aldama la copia del contenido de dos móviles El presunto conseguidor ha llegado a la declaración después de que el lunes de esta misma semana, Moreno entregó a Aldama la copia del contenido de los dos teléfonos móviles que le fueron intervenidos por la Guardia Civil. Fue el empresario el que reclamó este contenido de cara a la comparecencia de este jueves. En una providencia, el magistrado de la Audiencia Nacional, accedió a entregar a Aldama la copia del contenido de un iPhone 15 y un 13 Pro, cuyo volcado aportó en un disco duro la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Guardia Civil. Tal y como solicitó el juez en la providencia, Aldama tuvo que desplazarse hasta la Audiencia Nacional para recoger el disco duro con el contenido de sus dos teléfonos.