El tiempo hoy 30 de diciembre: el temporal queda atrás en una jornada con nieblas en el interior
- Aviso amarillo en zonas del interior por nieblas intensas que limitarán la visibilidad
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
El tiempo en la península Ibérica está dominado este martes por un anticiclón que servirá para pasar página del temporal que ha recorrido estos últimos días varias comunidades autónomas. Las altas presiones se imponen y el viento merma tras un fin de semana que ha sido especialmente complicado en Andalucía y la Comunidad Valenciana, las dos regiones más afectadas por el temporal de lluvias.
No obstante, las precipitaciones todavía harán acto de presencia en el Cantábrico, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé también un descenso generalizado de las temperaturas máximas.
También se esperan cielos nubosos y lluvias en la zona del Estrecho y las Islas Baleares. Este archipiélago, puerta de salida del último temporal, se verá afectado ahora por chubascos ocasionales y dispersos que pueden ser fuertes de madrugada, acompañados incluso de tormentas.
Por su parte, en el archipiélago canario, en cambio, predominan los cielos pocos nubosos y el tiempo estable.
Nieblas en el interior
Las nieblas serán protagonistas en zonas del interior peninsular. La AEMET ha activado el aviso amarillo por este fenómeno en las provincias castellanoleonesas de Zamora, Salamanca y Valladolid, así como en Extremadura y en puntos del interior de Lugo. La visibilidad puede reducirse hasta los 100 metros, lo que puede complicar la circulación de vehículos en las zonas afectadas.
La niebla, además, contribuirá a que las temperaturas desciendan, especialmente en horas de la mañana y en previsión de que puedan levantarse los bancos conforme avance el día.
La AEMET prevé que estas nieblas vuelvan a hacer acto de presencia el miércoles 31 de diciembre, último día del año, y también el jueves, 1 de enero. Los expertos anticipan para el primer día de 2026 la entrada de lluvias por la zona oeste de la España peninsular y precipitaciones en Canarias, prolegómeno de una inestabilidad que se alargará el viernes.
