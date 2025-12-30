El tiempo hoy 30 de diciembre: el temporal queda atrás en una jornada con nieblas en el interior

El tiempo en la península Ibérica está dominado este martes por un anticiclón que servirá para pasar página del temporal que ha recorrido estos últimos días varias comunidades autónomas. Las altas presiones se imponen y el viento merma tras un fin de semana que ha sido especialmente complicado en Andalucía y la Comunidad Valenciana, las dos regiones más afectadas por el temporal de lluvias.

No obstante, las precipitaciones todavía harán acto de presencia en el Cantábrico, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé también un descenso generalizado de las temperaturas máximas.

También se esperan cielos nubosos y lluvias en la zona del Estrecho y las Islas Baleares. Este archipiélago, puerta de salida del último temporal, se verá afectado ahora por chubascos ocasionales y dispersos que pueden ser fuertes de madrugada, acompañados incluso de tormentas.

Mapa de previsión del tiempo para este martes, 30 de diciembre El Tiempo RTVE

Por su parte, en el archipiélago canario, en cambio, predominan los cielos pocos nubosos y el tiempo estable.