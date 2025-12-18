El tiempo hoy 18 de diciembre: avisos amarillos y naranjas en una docena de provincias y Melilla

Viento, niebla, lluvia y oleaje activarán avisos amarillos y naranjas este jueves 18 de diciembre en doce provincias y en la ciudad autónoma de Melilla, con temperaturas mínimas de hasta 1ºC en Palencia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por viento serán Cantabria (Liébana), A Coruña, Lugo y Navarra (vertiente cantábrica). También con aviso de este nivel, pero por lluvia, estarán A Coruña, Alicante, Valencia, Melilla, mientras que Ciudad Real y Badajoz activarán avisos amarillos por niebla. Por su parte, las olas pondrán en aviso naranja (importante) a Asturias (litoral occidental y oriental costero), Cantabria (litoral costa), A Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya.

La Aemet prevé para este jueves probables precipitaciones ocasionalmente fuertes en el entorno de la Nao y Melilla, mientras que serán persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia —con probables acumulados—. Además, espera nieblas localmente persistentes en las mesetas y rachas muy fuertes en zonas de montaña y litorales de Galicia, del área cantábrica y alto Ebro. De esta forma, espera que la jornada tenga una tendencia a la estabilidad en el Mediterráneo, pero el principio del día tendrá cielos nubosos o cubiertos en el tercio este peninsular y Melilla, con precipitaciones y alguna tormenta ocasional en la mitad sur de la fachada oriental y ciudad autónoma que, tanto en Melilla como en el entorno de la Nao podrían ser localmente fuertes.

Probables precipitaciones en el entorno de la Nao y Melilla; persistentes y localmente fuertes en Galicia. EL TIEMPO TVE

Asimismo, es posible que afecten de forma aislada a otros puntos del este peninsular y a Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos. Además, la entrada de un frente atlántico dejará cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio noroeste peninsular, con los mayores acumulados en el oeste de Galicia, donde las lluvias serán persistentes y localmente fuertes.

En el resto peninsular se espera un tiempo estable, con cielos intervalos nubosos y —salvo en el cuadrante suroeste— habrá abundante nubosidad baja matinal con tendencia a levantar. En Canarias se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas.

A su vez, se esperan nieblas matinales en áreas de ambas mesetas, localmente persistentes, Guadalquivir, Ebro e interiores del tercio este peninsular, acompañado de posible calima en Baleares.

Las temperaturas aumentarán en el Cantábrico, Ibérica sur, en el oeste de la meseta Norte y tercio sureste peninsular. EL TIEMPO TVE