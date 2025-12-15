El tiempo hoy 15 de diciembre: la borrasca Emilia deja avisos rojos por lluvias en el Levante y sureste peninsular

Aunque, poco a poco, la borrasca Emilia nos irá abandonando hacia el este, la entrada de un frente atlántico desde el noroeste peninsular dejará chubascos localmente fuertes al final del día en zonas del noroeste y Estrecho. Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso rojo activado en el Valle de Almanzora, los Vélez, el Levante almeriense, el sur valenciano y el Guadalentín, Águilas y Lorca (Murcia) por fuertes lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas hasta las 6.00 horas.

También hay aviso amarillo en Huesca, Teruel por lluvias, León Valladolid, Zamora por nieblas, Cataluña por fuertes tormentas, A Coruña por fenómenos costeros y precipitaciones. La alerta naranja está activa en Castellón por fuertes precipitaciones que también pueden ir acompañadas de tormentas, y en amarilla Alicante.

El paso de Emilia ha dejado ya este domingo una treintena de incidencias en Andalucía, especialmente en la provincia de Almería. Entre los sucesos más graves, la Guardia Civil ha localizado este domingo un cadáver en playa de San Lorenzo, en Melilla, arrastrado por el fuerte temporal de levante.

Además, las intensas precipitaciones provocaron anegaciones y problemas de circulación en numerosas carreteras, sobre todo de la red secundaria, en especial en municipios como Pulpí, Cuevas del Almanzora o Lubrín, donde también crecieron varias ramblas.

Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, Estrecho, Alborán y Levante Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, Estrecho, Alborán y especialmente durante la primera parte del día en el Levante y sureste peninsular, con probabilidad de ser muy fuertes y persistentes. Según avance el día, las lluvias se irán desplazando al noreste, donde podrían llegar a ser persistentes, aunque con menor intensidad. Es probable la formación de tormentas con granizo ocasional en entornos mediterráneos y no se descarta alguna manga marina. La nieve también será la gran protagonista en las montañas del norte por encima de 1.400-1.600 metros. Se prevén bancos de niebla matinales en interiores de la mitad norte y zonas de montaña de la mitad sur.

Suspendida la actividad lectiva en 14 municipios de Valencia y Castellón La alerta meteorológica ha obligado a que un total de 14 municipios de Valencia y Castellón suspendan la actividad lectiva este lunes, lo que afecta a 78.744 alumnos, según los datos facilitados por la Conselleria de Educación. En la provincia de Valencia 13 municipios han decretado el cierre de clases, además de pedanías de la ciudad de Valencia y otras zonas inundables del término municipal. Se trata de Albal, Alboraia, Aldaia, Alaquàs, Benetússer, Catarroja, Chiva, Loriguilla, Paiporta, Picassent, Sedaví, Torrent y Xirivella, la mayoría localidades de la zona dana. En total, se han visto afectados 69.609 alumnos. ““ Por su parte, en la provincia de Castellón hay un total de 9.135 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en el municipio de Vila-real. En la ciudad de València, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Valencia ha acordado el cierre de la actividad docente en los centros educativos determinados por el consistorio en el protocolo de Protección Civil para las situaciones de alerta naranja por lluvias: aquellos situados en zonas inundables y pedanías afectadas por la dana del 29 de octubre. En el resto sí que habrá actividad educativa con normalidad. En el caso de Torrent, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el Cecopal, reunido a última hora de la tarde del domingo, ha acordado la recuperación progresiva de la actividad municipal a partir de las 15.00 horas, una vez decaigan los avisos meteorológicos.