El tiempo hoy 17 de diciembre: inestabilidad con tormentas y lluvias fuertes en el este peninsular, Baleares y Melilla

La situación de inestabilidad se mantendrá durante la jornada en el tercio este peninsular, Baleares y Melilla debido a la persistencia de un sistema de bajas presiones. Esto significa que tendremos cielos cubiertos y un día complicado en estas zonas. Se esperan precipitaciones fuertes y persistentes acompañadas de tormenta. Estas serán especialmente intensas en la Comunidad Valenciana y los litorales y prelitorales de Cataluña.

Además, no se descarta la probable caída de granizo ocasional en la fachada oriental de la costa mediterránea, Baleares y Melilla, con posibilidad de chubascos localmente fuertes en otros puntos de la costa oriental y los archipiélagos.

Cielos despejados en el resto En el resto de la Península se impondrá un tiempo más estable, con predominio de las altas presiones, el conocido "anticiclón", que suele traer cielos despejados. El cuadrante suroeste, donde se ubican Andalucía y Extremadura, disfrutará de cielos poco nubosos, mientras que el Cantábrico oriental puede registrar alguna precipitación débil a primera hora. RTVE En el extremo noroeste, lo que viene siendo Galicia, se acercará un frente que mantendrá los cielos más nubosos. En Canarias, el día será inestable. Se prevén precipitaciones abundantes en las vertientes norte de las islas centrales y se esperan rachas de viento muy fuertes en las cumbres de Tenerife. Respecto a las condiciones ambientales, se formarán bancos de niebla a primera hora de la mañana en el interior de los tercios norte y este peninsulares, así como en zonas de montaña. Estas nieblas serán localmente persistentes en la Ibérica sur.