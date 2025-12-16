El tiempo hoy 16 de diciembre: lluvias, tormentas, olas y nieve activan avisos amarillos en 16 provincias y Ceuta

Precipitaciones, tormentas, olas y nieve activan este martes avisos amarillos en 16 provincias y en la ciudad autónoma de Ceuta, en una jornada lluviosa en la fachada oriental peninsular y Asturias, así como a primeras horas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y zonas del Pirineo, con probables acumulaciones significativas de nieve en cotas altas del Sistema Central, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la lluvia activará los avisos en Cádiz, Granada, Málaga, Huesca, Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano, Litoral oriental asturiano, Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Barcelona, Tarragona, A Coruña, Lugo, la Región de Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón), Alicante, Castellón, Valencia y Ciudad Autónoma de Ceuta.

Los mayores acumulados de lluvia se darán en Castellón (litoral norte y litoral sur) y Tarragona (litoral sur y prelitoral sur), con más de 80 litros por metro cuadrado (l/m2).

En cuanto a los avisos por tormentas, se darán en Cádiz, Granada, Málaga, Barcelona, Tarragona, Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón), Alicante, Castellón, Valencia y ciudad autónoma de Ceuta.

Nieve en el Sistema Central Respecto a las provincias con avisos por oleaje serán A Coruña, Pontevedra, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que el aviso por nieve estará en Ávila (Sistema Central), con acumulados de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros, que se esperan por encima de los 1.400 metros. La Aemet prevé para este martes que un frente atlántico junto a la formación de un sistema de bajas presiones al sureste de la Península dejarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, que tenderán a menos de oeste a este. Estas precipitaciones se prevén fuertes y/o persistentes en la fachada oriental peninsular y Asturias, así como a primeras horas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y zonas del Pirineo y también pueden darse chubascos localmente fuertes en zonas aledañas del Cantábrico e islas Pitiusas, o ser persistentes en el Sistema Central. La Aemet ha indicado que, con incertidumbre, los mayores acumulados se prevén en el entorno de Castellón y sur de Tarragona y se espera que vengan acompañados de tormenta y probable granizo ocasional en regiones del Mediterráneo y en el Estrecho. Asimismo, la cota de nieve será de 1.500-1.800 metros y bajará a los 1.300-1.600 metros en los del cuadrante noroeste, con probables acumulados significativos en el Sistema Central. Además, la cola del frente también llegará a Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones débiles en los nortes de las islas. También se esperan bancos de niebla en entornos de montaña e interiores del tercio este peninsular. Temperaturas máximas previstas en España este martes 16 de diciembre. EL TIEMPO TVE