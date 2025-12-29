Muere Enrique Collar, uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid

Este lunes ha muerto a los 91 años de edad Enrique Collar, uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid.

Apodado "El Galgo", Collar es el tercer jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético acumulando un total de 470 partidos.

Anotó 105 goles con el Atlético entre 1953 y 1969, fue uno de los jugadores con más partidos en la historia del club y capitán durante diez años. Internacional con España en 16 ocasiones, disputó el Mundial de 1962, ganó la Recopa de Europa ese mismo año y participó en la clasificación para la Eurocopa de 1964, que España terminó conquistando.