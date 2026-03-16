Los Oscar

Todos los ganadores de los Oscar 2026: lista completa de los premiados

Un premio Oscar de la Academia EFE/EPA/ALLISON DINNER
RTVE.es

La 98ª edición de los Premios Oscar ha vuelto a reunir esta noche en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, a las grandes figuras de la industria cinematográfica para celebrar lo mejor del último año en el cine. Los pecadores, con 16 nominaciones, y Una batalla tras otra, con 13, parten como favoritas.

La ceremonia, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences entrega las estatuillas más prestigiosas del séptimo arte, reconociendo el trabajo de intérpretes, directores, técnicos y creadores de todo el mundo. A continuación, repasamos la lista completa de ganadores de esta edición:

OSCAR 2026, TODOS LOS GANADORES POR CATEGORÍA

MEJOR PELÍCULA

  • Una batalla tras otra
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes
  • F1: La película

MEJOR DIRECCIÓN

  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
  • Chloé Zhao (Hamnet)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
  • Ryan Coogler (Los pecadores)
  • Joachim Trier (Valor sentimental)

MEJOR ACTRIZ

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Emma Stone (Bugonia)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Renate Reinsve (Valor sentimental)
  • Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

MEJOR ACTOR

  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Michael B. Jordan (Los pecadores)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Wagner Moura (El agente secreto)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Amy Madigan (Weapons) - GANADOR
  • Elle Fanning (Valor sentimental)
  • Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)
  • Wunmi Mosaku (Los pecadores)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

  • Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
  • Delroy Lindo (Los pecadores)

MEJOR CASTING

  • Una batalla tras otra
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • El agente secreto

MEJOR GUION ORIGINAL

  • Los pecadores
  • Marty Supreme
  • Valor sentimental
  • Un simple accidente
  • Blue Moon

MEJOR GUION ADAPTADO

  • Una batalla tras otra
  • Hamnet
  • Frankenstein
  • Bugonia
  • Sueños de trenes

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

  • Valor sentimental (Noruega)
  • Agente secreto (Brasil)
  • Un simple accidente (Francia)
  • Sirāt (España)
  • La voz de Hind (Túnez)

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

  • Mr. Nobody contra Putin
  • Cutting Through Rocks
  • La vecina perfecta
  • The Alabama solution
  • Come See Me In The Good Light

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

  • Arco
  • Las guerreras k-pop - GANADORA
  • Zootrópolis 2
  • Little Amélie
  • Elio

MEJOR MONTAJE

  • F1: La película
  • Una batalla tras otra
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • Valor sentimental

MEJOR FOTOGRAFÍA

  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Marty Supreme
  • Frankenstein
  • Sueños de trenes

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

  • Frankenstein
  • Los pecadores
  • Hamnet
  • Marty supreme
  • Una batalla tras otra

MEJOR VESTUARIO

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Frankenstein - GANADOR
  • Los pecadores
  • Hamnet
  • Marty Supreme

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

  • Frankenstein - GANADOR
  • Los pecadores
  • The Smashing Machine
  • Kokuho
  • La hermanastra fea

MEJOR MÚSICA

  • Bugonia
  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Frankenstein
  • Hamnet

MEJOR SONIDO

  • F1: La película
  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Frankenstein
  • Sirāt

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

  • "Golden" (Las guerreras k-pop)
  • "I lied to you" (Los pecadores)
  • "Train Dreams” (Sueños de trenes)
  • “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
  • "Sweet dreams of Joy" (Viva Verdi)

MEJORES EFECTOS VISUALES

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Los pecadores
  • F1: La película
  • Jurassic World: El renacer
  • Laberinto en llamas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Dos personas intercambiando saliva

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls - GANADOR
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

  • Todas las habitaciones vacías
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

