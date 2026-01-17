'Valor sentimental' arrasa en unos Premios del Cine Europeo que reconocen a 'Sirât' con cinco galardones técnicos

La 38 edición de los Premios del Cine Europeo han encumbrado a Valor Sentimental, del noruego Joachim Trier, como la gran triunfadora en una gala en la que la española Sirât ha sido reconocida con cinco galardones técnicos.

Valor sentimental se ha hecho con seis estatuillas a mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion y banda sonora.

"Esta ha sido una velada sorprendente y maravillosa para nosotros. Y sólo queremos rendir homenaje a todos los ganadores, a todos los nominados de esta noche, y decir que, aunque hemos hecho una película sobre una familia terriblemente disfuncional, este grupo y esta pandilla que tengo detrás me han hecho sentir todo lo contrario. Me siento muy conectado con todos vosotros. Así que muchas gracias por esta noche", ha dichoTrier al recoger el premio a la mejor película.

Sirât, de Oliver Laxe, ha conseguido cinco de los nueve galardones a los que optaba, todos ellos técnicos: casting (Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo); Fotografía (Mauro Herce); montaje (Cristóbal Fernández); diseño de Producción (Laia Ateca) y sonido (Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas). Precisamente, esta ha sido la primera edición en las que las categorías técnicas tenían nominados y se entregaban en la ceremonia.

El resto de españolas nominadas no han tenido suerte en sus respectivas categorías: el documental Tardes de soledad, de Albert Serra, en el que se ha impuesto el croata Fiume o Morte; y la película de animación Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra, que finalmente ha ganado la francesa Arco.