'Valor sentimental' arrasa en unos Premios del Cine Europeo que reconocen a 'Sirât' con cinco galardones técnicos
- El filme del noruego Joachim Trier se erige con mejor película, dirección, actor, actriz, guion y banda sonora
- La española Sirât logra los premios a mejor casting, fotografía, montaje, diseño de producción y sonido
La 38 edición de los Premios del Cine Europeo han encumbrado a Valor Sentimental, del noruego Joachim Trier, como la gran triunfadora en una gala en la que la española Sirât ha sido reconocida con cinco galardones técnicos.
Valor sentimental se ha hecho con seis estatuillas a mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion y banda sonora.
"Esta ha sido una velada sorprendente y maravillosa para nosotros. Y sólo queremos rendir homenaje a todos los ganadores, a todos los nominados de esta noche, y decir que, aunque hemos hecho una película sobre una familia terriblemente disfuncional, este grupo y esta pandilla que tengo detrás me han hecho sentir todo lo contrario. Me siento muy conectado con todos vosotros. Así que muchas gracias por esta noche", ha dichoTrier al recoger el premio a la mejor película.
Sirât, de Oliver Laxe, ha conseguido cinco de los nueve galardones a los que optaba, todos ellos técnicos: casting (Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo); Fotografía (Mauro Herce); montaje (Cristóbal Fernández); diseño de Producción (Laia Ateca) y sonido (Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas). Precisamente, esta ha sido la primera edición en las que las categorías técnicas tenían nominados y se entregaban en la ceremonia.
El resto de españolas nominadas no han tenido suerte en sus respectivas categorías: el documental Tardes de soledad, de Albert Serra, en el que se ha impuesto el croata Fiume o Morte; y la película de animación Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra, que finalmente ha ganado la francesa Arco.
PREMIOS DE CINE EUROPEO 2026: lista completa de ganadores
Mejor película
- Un simple accidente
- Valor sentimental
- Sirât
- Sound of Falling
- La voz de Hind
- Tardes de soledad
- Fiume o morte!
- Riefensthal
- Songs of Slow Burning Earth
- With Hasan in Gaza
- Arco
- Dog of God
- Little Amelie
- Olivia y el terremoto invisible
- Tales from the Magic Garden
Mejor dirección
- Yorgos Lanthimos por Bugonia
- Jafar Panahi por Un simple accidente
- Joachim Trier por Valor sentimental
- Oliver Laxe por Sirât
- Mascha Schillinski por Sound of Falling
Mejor actriz
- Léa Drucker por Dossier 137
- Valeria Bruni Tedeschi por Duse
- Leonie Benesch por Turno de guardia
- Vicky Krieps por Love Me Tender
- Renata Reinsve por Valor sentimental
Mejor actor
- Idan Weiss por Franz
- Toni Servillo por La Grazia
- Stellan Skarsgard por Valor sentimental
- Sergi López por Sirât
- Mads Mikkelsen por El último vikingo
Mejor guion
- Jafar Panahi por Un simple accidente
- Paolo Sorrentino por La grazia
- Stellan Skarsgård por Valor sentimental
- Oliver Laxe & Santiago Fillol por Sirât
- Mascha Schilinski & Louise Peter por Sound of Falling
Mejor película de animación
- Arco
- Dog of God
- Little Amelie
- Olivia y el terremoto invisible
- Tales from the Magic Garden
Otras categorías:
- Mejor dirección de Casting: Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo, por Sirât.
- Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce, por Sirât.
- Mejor Banda Sonora: Hania Rani, por Valor sentimental.
- Mejor montaje: Cristobal Fernández, por Sirat.
- Mejor diseño de Producción: Laia Ateca, por Sirat.
- Mejor diseño de Sonido: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, por Sirat.
- Mejor diseño de Vestuario: Sabrina Kramer, por El sonido de la caída.
- Mejor Maquillaje y Peluquería: Torste Witte, por Bugonia.
- Mejor Documental: Fiume o Morte!, de Igor Bezinovic.
- Premio al Descubrimiento Europeo: On Falling, de Laura Carreira.
- Mejor Cortometraje: City of Poets, de Sara Rajaei.
- Premio de la Audiencia Joven Europea: La vita da grandi, de Greta Scarano.
- Premio a la Trayectoria: Liv Ulmann.
- Premio a la contribución europea en el cine mundial: Alice Rohrwacher.
- Premio a la coproducción internacional: Maren Ade, Jonas Dombach y Janine Jackowski