'Sirât' logra cuatro nominaciones en los Premios del Cine Europeo 2025
- Sirât, Tardes de soledad y Olivia y el terremoto invisible optan a Mejor Película
- Sergi López entra en la batalla por Mejor actor
La Academia del Cine Europeo ha dado a conocer las nominaciones para los 38º Premios del Cine Europeo, que se entregarán en Berlín el 16 de enero de 2026. La película Sirât, del director gallego Oliver Laxe, sigue su racha triunfal, tras obtener el Premio del Jurado del Festival de Cannes, y ha conseguido cuatro candidaturas en los apartados de mejor película, dirección (para Laxe), guion (Laxe junto a Santiago Fillol) y actor (Sergi López).
En la categoría de Mejor Película de los EFA AWARDS encontramos tres cintas españolas: Sirât, de Laxe; Tardes de soledad, de Albert Serra, que también compite en Mejor Documental; y Olivia y el terremoto invisible, que también lucha por el premio a Mejor Película de Animación.
Hay que recordar que Sirât se acaba de estrenar en Estados Unidos, de la mano de la distribuidora Neon, con un gran promedio de recaudación en los dos cines en los que ha puesto la pica en Flandes en el país norteamericano en su campaña por ser una de las nominadas a los premios Oscar.
La lista de nominaciones completa en los Premios del Cine Europeo es la siguiente:
Mejor película
- Un simple accidente
- Valor sentimental
- Sirât
- Sound of Falling
- La voz de Hind
- Tardes de soledad
- Fiume o morte!
- Riefensthal
- Songs of Slow Burning Earth
- With Hasan in Gaza
- Arco
- Dog of God
- Little Amelie
- Olivia y el terremoto invisible
- Tales from the Magic Garden
Mejor dirección
- Yorgos Lanthimos por Bugonia
- Jafar Panahi por Un simple accidente
- Joachim Trier por Valor sentimental
- Oliver Laxe por Sirât
- Mascha Schillinski por Sound of Falling
Mejor actriz
- Léa Drucker por Dossier 137
- Valeria Bruni Tedeschi por Duse
- Leonie Benesch por Turno de guardia
- Vicky Krieps por Love Me Tender
- Renata Reinsve por Valor sentimental
Mejor actor
- Idan Weiss por Franz
- Toni Servillo por La Grazia
- Stellan Skarsgard por Valor sentimental
- Sergi López por Sirât
- Mads Mikkelsen por El último vikingo
Mejor guion
- Jafar Panahi por Un simple accidente
- Paolo Sorrentino por La grazia
- Stellan Skarsgård por Valor sentimental
- Oliver Laxe & Santiago Fillol por Sirât
- Mascha Schilinski & Louise Peter por Sound of Falling
Mejor película de animación
- Arco
- Dog of God
- Little Amelie
- Olivia y el terremoto invisible
- Tales from the Magic Garden