'Sirât' logra cuatro nominaciones en los Premios del Cine Europeo 2025

La Academia del Cine Europeo ha dado a conocer las nominaciones para los 38º Premios del Cine Europeo, que se entregarán en Berlín el 16 de enero de 2026. La película Sirât, del director gallego Oliver Laxe, sigue su racha triunfal, tras obtener el Premio del Jurado del Festival de Cannes, y ha conseguido cuatro candidaturas en los apartados de mejor película, dirección (para Laxe), guion (Laxe junto a Santiago Fillol) y actor (Sergi López).

En la categoría de Mejor Película de los EFA AWARDS encontramos tres cintas españolas: Sirât, de Laxe; Tardes de soledad, de Albert Serra, que también compite en Mejor Documental; y Olivia y el terremoto invisible, que también lucha por el premio a Mejor Película de Animación.

Hay que recordar que Sirât se acaba de estrenar en Estados Unidos, de la mano de la distribuidora Neon, con un gran promedio de recaudación en los dos cines en los que ha puesto la pica en Flandes en el país norteamericano en su campaña por ser una de las nominadas a los premios Oscar.

La lista de nominaciones completa en los Premios del Cine Europeo es la siguiente:

Mejor película

Un simple accidente

Valor sentimental

Sirât

Sound of Falling

La voz de Hind

Tardes de soledad

Fiume o morte!

Riefensthal

Songs of Slow Burning Earth

With Hasan in Gaza

Arco

Dog of God

Little Amelie

Olivia y el terremoto invisible

Tales from the Magic Garden

Mejor dirección

Yorgos Lanthimos por Bugonia

Jafar Panahi por Un simple accidente

Joachim Trier por Valor sentimental

Oliver Laxe por Sirât

Mascha Schillinski por Sound of Falling

Mejor actriz

Léa Drucker por Dossier 137

Valeria Bruni Tedeschi por Duse

Leonie Benesch por Turno de guardia

Vicky Krieps por Love Me Tender

Renata Reinsve por Valor sentimental

Mejor actor

Idan Weiss por Franz

Toni Servillo por La Grazia

Stellan Skarsgard por Valor sentimental

Sergi López por Sirât

Mads Mikkelsen por El último vikingo

Mejor guion

Jafar Panahi por Un simple accidente

Paolo Sorrentino por La grazia

Stellan Skarsgård por Valor sentimental

Oliver Laxe & Santiago Fillol por Sirât

Mascha Schilinski & Louise Peter por Sound of Falling

Mejor película de animación