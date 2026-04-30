DIRECTO | Toma de posesión de Jorge Azcón como presidente de Aragón
- Los escaños de PP y Vox en el Parlamento Autonómico dieron a Azcón 39 de los 67 votos
- El pacto con Vox dará a los de Abascal la vicepresidencia y tres consejerías del Ejecutivo aragonés
El Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, será el escenario de la toma de posesión del recién investido presidente, Jorge Azcón, tras su pacto con Vox. El acto institucional se celebra a partir de las cinco de la tarde en el Patio de Santa Isabel. Estará encabezado por la presidenta de la Cámara, María Navarro, y la Mesa del Parlamento autonómico.
Está previsto que en los próximos días se hagan públicos los nombres del vicepresidente y de los consejeros. La vicepresidencia, ligada a una consejería y dos departamentos más serán para los de Abascal en virtud del pacto de legislatura sellado por PP y Vox. También obtendrá una vicepresidencia de las Cortes y el senador autonómico.
Azcón obtuvo el voto favorable de 39 de los 67 diputados
El presidente del PP aragonés, Jorge Azcón, ha sido investido este miércoles con una amplia mayoría de las Cortes de Aragón, al sumar 39 de los 67 escaños del parlamento aragonés, los 26 del PP y 13 de los 14 de Vox, ya que una diputada estaba ausente por asuntos de salud.
Por el contrario, ha tenido el voto en contra de todos los grupos de la oposición: PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.
Azcón es el primer presidente del PP que repite en el cargo, puesto que ni Santiago Lanzuela (1995-1999) ni Luisa Fernanda Rudi (2011-2015) pudieron revalidar sus mandatos y fueron sustituidos por los socialistas Marcelino Iglesias (1999-2011) y Javier Lambán (2015-2023).
Al acto está previsto que asistan el secretario general del PP, Miguel Tellado, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, y el presidente del PP de Navarra, Javier García. También asistirá el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y candidato a reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que está a la espera de la negociación con Vox para lograr su propia investidura