DIRECTO | Toma de posesión de Jorge Azcón como presidente de Aragón

El Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, será el escenario de la toma de posesión del recién investido presidente, Jorge Azcón, tras su pacto con Vox. El acto institucional se celebra a partir de las cinco de la tarde en el Patio de Santa Isabel. Estará encabezado por la presidenta de la Cámara, María Navarro, y la Mesa del Parlamento autonómico.

Está previsto que en los próximos días se hagan públicos los nombres del vicepresidente y de los consejeros. La vicepresidencia, ligada a una consejería y dos departamentos más serán para los de Abascal en virtud del pacto de legislatura sellado por PP y Vox. También obtendrá una vicepresidencia de las Cortes y el senador autonómico.