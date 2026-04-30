Exteriores convoca "urgentemente" a la responsable de la embajada de Israel por el arresto de miembros de la Flotilla

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado "urgentemente" este jueves a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España para trasladarle su condena más rotunda por la detención de los integrantes de la Flotilla Global Sumud, en la que viajaban una treintena de españoles.

Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han señalado que tanto la embajada como el consulado de España en Israel, junto con otras legaciones en la región y la Unidad de Emergencia Consular, permanecen "plenamente operativos y mantienen contacto directo con los organizadores de la flotilla":

La iniciativa, que se dirigía hacia la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo naval y hacer llegar ayuda humanitaria a la población palestina, ha denunciado que 22 de sus embarcaciones - de las 58 que participan en la iniciativa - fueron interceptadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales próximas a Grecia y a unos 1.000 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales.

Por su parte, el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha cifrado en unos 175 los activistas detenidos, entre los que también hay quince franceses, según ha confirmado el portavoz de Exteriores, Pascal Confavreux, quien pidió "a todas las partes" el respeto del derecho internacional y explicó que la prioridad de Francia es "la seguridad" de sus ciudadanos.

El abordaje Según un comunicado difundido por la ONG Open Arms, varios de los barcos fueron abordados por militares que apuntaron con armas automáticas, y algunos quedaron a la deriva después de que sus motores fueran inutilizados. La organización considera que lo ocurrido supone “una escalada significativa y sin precedentes”. Asimismo, denuncia que, pese a que las embarcaciones se encontraban en la zona de búsqueda y rescate de Grecia y habían emitido señales de socorro, la guardia costera griega no intervino. A su juicio, esto implica una vulneración de principios básicos del derecho marítimo internacional, ante la que tampoco habría habido respuesta por parte de la Unión Europea. La organización de la flotilla ha precisado, además, que tras la interceptación de 22 barcos, otros 36 continúan navegando en las inmediaciones de la isla de Creta. ““ En paralelo, el enviado de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha afirmado en X que "otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar" a su área, tras asegurar que los soldados israelíes que participaron en la operación han actuado con "profesionalidad y determinación". Las interceptaciones han tenido lugar en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, que ha denunciado, además, "incidentes" con "drones y barcos militares sospechosos". La embarcación interceptada más cercana a territorio griego se encuentra a unos 70 kilómetros de Creta, mientras que otras han recalculado su ruta y se encuentran a unos 25 kilómetros de esta isla. Open Arms ha especificado que las embarcaciones recibieron una advertencia por radio en el canal internacional de emergencia que se identificó como Marina israelí, ordenando a la flotilla cambiar de rumbo. A esto siguió una interferencia de las comunicaciones. "La progresiva interrupción de las señales provocó la pérdida total de contacto con varias embarcaciones, hasta la confirmación a las 03:47 del abordaje por parte de las fuerzas israelíes y de la detención de los civiles a bordo", agrega el texto. "La zona afectada no es una zona de frontera en disputa y forma parte de aguas internacionales, donde ningún Estado tiene derecho a reivindicar, controlar o ejercer soberanía", remarca, para detallas que la flotilla ha sido interceptada por la Marina israelí y "perseguida" por drones a 670 millas de sus aguas territoriales, en zona de responsabilidad griega y mientras la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) "observaba desde el aire".

Israel confirma la detención de 175 activistas de la Flotilla El Ministerio de Exteriores israelí informaba horas antes de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla. El comunicado, publicado en los canales de Exteriores, adjunta un video en el que se observa a una docena de activistas realizando volteretas y jugando con equipamiento del buque israelí con inscripciones en hebreo. ““

"Si siguen intentando romper el bloqueo, detendremos vuestros barcos" El Ministerio de Exteriores israelí ya había publicado un mensaje en X mostrando imágenes supuestamente de la carga de las embarcaciones de la Flotilla, como si ya hubieran abordado algún barco, pero sin dar más detalles. "Esta es la 'ayuda médica' encontrada en la flotilla de publicidad engañosa: condones y drogas", se lee en la cuenta de Exteriores de Tel Aviv, acompañando el mensaje con un video y varios sobres plásticos. La Flotilla ha explicado en sus redes que todo empezó esta noche cuando lanchas militares "identificándose como israelíes" hostigaron a sus naves "apuntando láseres y armas semiautomáticas" hacia la tripulación de la misión naval. "Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas", relató la Flotilla en su cuenta de X. Además, han publicado un mensaje transmitido por radio supuestamente desde las embarcaciones militares, donde se les escucha decir que la Flotilla "está obligada a cambiar su rumbo". "Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal" a la Franja. Si la embarcación "sigue intentando romper el bloqueo, detendremos vuestros barcos y los tomaremos", agrega. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha ordenado a la Unidad de Crisis de su ministerio que recabe información sobre estos hechos con las autoridades israelíes y griegas, según avanzan los medios locales. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, durante un reciente evento en Roma sobre el papel del catolicismo en la democracia europea

Portavoz de la Flotilla califica lo ocurrido de "surrealista y vergonzoso" La portavoz italiana de la Flotilla Global Sumud, Maria Elena Delia, ha calificado de "surrealista y vergonzoso" que Israel pueda interceptar barcos "sin ni siquiera llegar a Creta, así que prácticamente en Europa". "Los activistas dicen que llegaron primero dos buques militares, que se identificaron como buques de la Armada israelí y les pidieron que se detuvieran y dieran la vuelta. Después de pedirles a todos que se arrodillaran en la proa, algunos soldados abordaron con armas de asalto, como también se puede ver en algunos videos. Después de eso, no tuvimos más comunicación con esas embarcaciones", ha explicado la portavoz en el canal de noticias 24 horas de la televisión pública RAI. Captura de video tomada de la cuenta oficial en X de @Global Sumud Flotilla que muestra a integrantes de la Flotilla a bordo de una embarcación EFE/ @Global Sumud Flotilla

España activa a su embajada en Israel tras la detención de los activistas El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado a la embajada española en Israel para dar asistencia a los españoles que pueda haber entre los activistas que viajaban en la Flotilla y que han sido detenidos, según ha publicado la agencia EFE. Al conocerse la interceptación por parte de Israel, el presidente catalán, Salvador Illa, ha expresado que está siguiendo "de cerca la situación", porque en la Flotilla "viajan varios catalanes". "Estamos en contacto con las autoridades implicadas para garantizar la protección de todas las personas. Condeno la intervención de Israel en aguas internacionales porque es contraria al derecho internacional y, por tanto, inadmisible", ah escrito en su cuenta de X. Además, los grupos de ERC, Comuns y CUP han pedido que se suspenda el pleno del Parlament de Cataluña. Los comunes han indicado que, según les han trasladado desde la flotilla, entre los 175 detenidos hay veinte catalanes. El bombero catalán Pau Pérez, que no ha sido detenido, ha explicado a través de redes sociales que han pasado la noche tratando de huir de barcos israelíes y ha pedido que "toda la sociedad salga a protestar" en manifestaciones convocadas en diversas ciudades para reclamar la puesta en libertad de los detenidos.

Un total de 58 barcos zarparon el domingo Un total de 58 barcos forman parte de la Global Sumud, que zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur), con el plan de cruzar aguas griegas hasta alcanzar las costas de Turquía con el objetivo final de llegar a la Franja de Gaza y entregar ahí ayuda humanitaria. Se trata, según los organizadores, de "la mayor movilización civil marítima coordinada de la misión hasta la fecha". En octubre de 2025, esta iniciativa ya organizó una travesía con más de 50 barcos, que fueron siendo interceptados a medida que se acercaban a Israel. La Global Sumud Flotilla exige a los Gobiernos "actuar ahora" para proteger esta misión y "exigir responsabilidades a Israel" por lo que consideran unas "flagrantes violaciones del derecho internacional" y "por el genocidio continuo" en Palestina. La flotilla zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza al grito de "Free Palestine"