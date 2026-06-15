El futbolista Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones
- Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a dos años de prisión
- La sentencia, que no es firme, establece indemnizaciones de 64.000 y de 6.280 euros para la víctima
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a ocho años y medio años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a dos años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.
La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.
Los hechos denunciados se remontan a septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla. Entonces fue detenido, junto con el también futbolista Pablo Jara, tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fueron a su casa junto con una amiga de ella.
Doble agresión sexual
Rafa Mir negó en la vista haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido" y que la noche "fluyó así". Una testificación que contrasta con la de la víctima, que narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador. La joven declaró que se puso en ese momento "a llorar"; que le costaba "respirar", tenía "miedo" y le pidió que parara pero no lo hizo.
La Fiscalía pedía para el futbolista una pena de 10 años y medio de prisión.