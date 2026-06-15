El futbolista Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a ocho años y medio años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a dos años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

Los hechos denunciados se remontan a septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla. Entonces fue detenido, junto con el también futbolista Pablo Jara, tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fueron a su casa junto con una amiga de ella.